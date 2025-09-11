#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
538.2
629.64
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
538.2
629.64
6.34
Общество

В Алматы придумали, как решить проблему с самокатами, хаотично брошенными на тротуарах

Самокат, самокаты, самокатчики, электросамокаты, электрический самокат, электрические самокаты, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 12:22 Фото: Zakon.kz
В Управлении городской мобильности Алматы поделились планами по решению проблемы с электросамокатами, которые оставляют на тротуарах города, сообщает Zakon.kz.

Ранее жители южной столицы не раз жаловались в соцсетях на езду самокатчиков и на хаотично оставленные прям на тротуаре двухколесные средства. На эту же проблему в своем Послании народу Казахстана указал и глава государства.

"Следует обратить внимание и на электросамокаты, эта тема оживленно обсуждается в обществе. Два года назад были внесены законодательные изменения, которые предусматривают ограничения при движении по пешеходным дорожкам. Но ситуация в общественных местах сильно не изменилась, граждане все еще подвергаются опасности. На сегодняшний день подготовлены законодательные поправки, регулирующие данную сферу, необходимо безотлагательно их принять", – заявил Касым-Жомарт Токаев 8 сентября 2025 года.

В управлении городской мобильности южной столицы сегодня, 11 сентября, рассказали, что для решения проблемы с самокатами планируется увеличить количество парковочных зон. В настоящее время в Алматы имеется 15 зон, куда скауты (67 человек) привозят оставленный в неположенных местах электротранспорт.

"В пилотном режиме планируется обустройство парковок для самокатов путем нанесения разметки. Предварительно определены 10 локаций. При положительном эффекте данная работа будет проведена по всему городу. Ожидается, что принятые меры позволят обеспечить порядок при завершении поездки на электросамокате, то есть частично решат проблему хаотично расставленных и брошенных самокатов на тротуарах, перед домами и дорогами общего пользования".Управление городской мобильности Алматы

Как уточнили в ведомстве, 10 парковок для электросамокатов запустят до октября текущего года.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 12:22
Полиция Алматы назвала проблему, которая "набила оскомину"

9 сентября 2025 года премьер-министр Олжас Бектенов поручил МВД решить вопрос с самокатами в кратчайшие сроки.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Где и как казахстанцы могут обучиться новой профессии бесплатно
Общество
12:54, Сегодня
Где и как казахстанцы могут обучиться новой профессии бесплатно
Можно ли в Парламенте поздравлять маму – мнение главы Сената
Общество
12:20, Сегодня
Можно ли в Парламенте поздравлять маму – мнение главы Сената
Railways Systems KZ – будущее машиностроения Казахстана
Общество
11:48, Сегодня
Railways Systems KZ – будущее машиностроения Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: