В Алматы придумали, как решить проблему с самокатами, хаотично брошенными на тротуарах

В Управлении городской мобильности Алматы поделились планами по решению проблемы с электросамокатами, которые оставляют на тротуарах города, сообщает Zakon.kz.

Ранее жители южной столицы не раз жаловались в соцсетях на езду самокатчиков и на хаотично оставленные прям на тротуаре двухколесные средства. На эту же проблему в своем Послании народу Казахстана указал и глава государства.

"Следует обратить внимание и на электросамокаты, эта тема оживленно обсуждается в обществе. Два года назад были внесены законодательные изменения, которые предусматривают ограничения при движении по пешеходным дорожкам. Но ситуация в общественных местах сильно не изменилась, граждане все еще подвергаются опасности. На сегодняшний день подготовлены законодательные поправки, регулирующие данную сферу, необходимо безотлагательно их принять", – заявил Касым-Жомарт Токаев 8 сентября 2025 года.

В управлении городской мобильности южной столицы сегодня, 11 сентября, рассказали, что для решения проблемы с самокатами планируется увеличить количество парковочных зон. В настоящее время в Алматы имеется 15 зон, куда скауты (67 человек) привозят оставленный в неположенных местах электротранспорт.

"В пилотном режиме планируется обустройство парковок для самокатов путем нанесения разметки. Предварительно определены 10 локаций. При положительном эффекте данная работа будет проведена по всему городу. Ожидается, что принятые меры позволят обеспечить порядок при завершении поездки на электросамокате, то есть частично решат проблему хаотично расставленных и брошенных самокатов на тротуарах, перед домами и дорогами общего пользования". Управление городской мобильности Алматы

Как уточнили в ведомстве, 10 парковок для электросамокатов запустят до октября текущего года.

9 сентября 2025 года премьер-министр Олжас Бектенов поручил МВД решить вопрос с самокатами в кратчайшие сроки.