На какие специальности выше шансы поступить на грант

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах Мажилиса 27 апреля 2026 года рассказал, каких специалистов не хватает на рынке труда, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Саясат Нурбек заявил, что некоторые специальности не привлекают абитуриентов, несмотря даже на большое количество грантов.

"Если, например, три года назад на теплоэнергетику по всей стране только восемь заявок поступило, то в 2025 году – свыше 320 заявок. Все, что касается энергетики, там много направлений. Теплоэнергетика, электроэнергетика, генерация. Второе – все, что касается ветеринарии, животноводства, растениеводства, – тоже большой блок специальностей. Гранты выделяются в достаточном количестве, но не поступают абитуриенты", – сказал он.

Не хватает, по его словам, кадров и в сфере водного хозяйства, промышленного строительства, а также в сфере транспорта и логистики.

"И вот сейчас появляются "умные" направления экономики, атомная энергетика. И все, что связано с ядерной энергетикой, атомной энергетикой, начиная с физиков-ядерщиков, заканчивая специалистами по управлению атомными объектами, тоже нам через какое-то время понадобится. Летательные аппараты, дроны, беспилотники – видите, как развивается технология? Это направления, где у нас системный дефицит кадров", – сетует глава Миннауки.

Но повышать стипендии для привлечения будущих студентов в ведомстве не планируют. Хотя такой опыт успешно в свое время был реализован для решения проблемы нехватки учителей в стране.

"В бюджете не заложено повышение стипендии. Но стипендия – не самый главный фактор. Все-таки важнее заработная плата на выходе, важнее, какие социальные пакеты есть, репутация специальности в обществе. По ветеринарам готовятся поправки. По энергетикам (компании. – Ред.) начинают увеличивать свои нормативы по зарплате. Мы будем перераспределять сейчас госзаказ. Мы отдаем гранты в алматинские университеты. Это понятно, там сильные наши университеты, но генерация в основном сосредоточена в Павлодарской, Карагандинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской областях, там, где у нас ГРЭС и ТЭЦ. Те, кто уезжает учиться в Алматы, практически не возвращаются в регионы. Поэтому будем перенаправлять эти гранты в карагандинские и павлодарские университеты, чтобы какая-то часть выпускников осталась в этих регионах", – пояснил министр.

