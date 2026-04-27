Общество

На какие специальности выше шансы поступить на грант

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2026 20:30 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах Мажилиса 27 апреля 2026 года рассказал, каких специалистов не хватает на рынке труда, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Саясат Нурбек заявил, что некоторые специальности не привлекают абитуриентов, несмотря даже на большое количество грантов.

"Если, например, три года назад на теплоэнергетику по всей стране только восемь заявок поступило, то в 2025 году – свыше 320 заявок. Все, что касается энергетики, там много направлений. Теплоэнергетика, электроэнергетика, генерация. Второе – все, что касается ветеринарии, животноводства, растениеводства, – тоже большой блок специальностей. Гранты выделяются в достаточном количестве, но не поступают абитуриенты", – сказал он.

Не хватает, по его словам, кадров и в сфере водного хозяйства, промышленного строительства, а также в сфере транспорта и логистики.

"И вот сейчас появляются "умные" направления экономики, атомная энергетика. И все, что связано с ядерной энергетикой, атомной энергетикой, начиная с физиков-ядерщиков, заканчивая специалистами по управлению атомными объектами, тоже нам через какое-то время понадобится. Летательные аппараты, дроны, беспилотники – видите, как развивается технология? Это направления, где у нас системный дефицит кадров", – сетует глава Миннауки.

Но повышать стипендии для привлечения будущих студентов в ведомстве не планируют. Хотя такой опыт успешно в свое время был реализован для решения проблемы нехватки учителей в стране.

"В бюджете не заложено повышение стипендии. Но стипендия – не самый главный фактор. Все-таки важнее заработная плата на выходе, важнее, какие социальные пакеты есть, репутация специальности в обществе. По ветеринарам готовятся поправки. По энергетикам (компании. – Ред.) начинают увеличивать свои нормативы по зарплате. Мы будем перераспределять сейчас госзаказ. Мы отдаем гранты в алматинские университеты. Это понятно, там сильные наши университеты, но генерация в основном сосредоточена в Павлодарской, Карагандинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской областях, там, где у нас ГРЭС и ТЭЦ. Те, кто уезжает учиться в Алматы, практически не возвращаются в регионы. Поэтому будем перенаправлять эти гранты в карагандинские и павлодарские университеты, чтобы какая-то часть выпускников осталась в этих регионах", – пояснил министр.

27 апреля 2026 года Саясат Нурбек рассказал, почему молодым людям важно получить специальность.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Какие навыки будет учитывать новый тест для абитуриентов
Каких специалистов не хватает Казахстану
11:24, 27 апреля 2026
Саясат Нурбек о курьерах и таксистах: Находятся под очень высоким риском замещения
15:18, 27 апреля 2026
Последние
Популярные
Читайте также
"Битва равных по уровню команд": озвучен прогноз из России на матч "Астана" - "Тобыл"
15:24, Сегодня
"Битва равных по уровню команд": озвучен прогноз из России на матч "Астана" - "Тобыл"
Вторая ракетка Казахстана за час с небольшим разобрался с хозяином турнира
15:17, Сегодня
Вторая ракетка Казахстана за час с небольшим разобрался с хозяином турнира
Нганну назвал победителя в поединке Фьюри и Джошуа
15:12, Сегодня
Нганну назвал победителя в поединке Фьюри и Джошуа
Юный талант из Казахстана был разгромлен главным фаворитом турнира
15:00, Сегодня
Юный талант из Казахстана был разгромлен главным фаворитом турнира
