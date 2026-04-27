Общество

Саясат Нурбек о курьерах и таксистах: Находятся под очень высоким риском замещения

Фото: pexels
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах Мажилиса 27 апреля 2026 года рассказал, как может измениться рынок труда в ближайшее время, передает корреспондент Zakon.kz.

Саясат Нурбек считает феномен платформенной занятости краткосрочным.

"Эти платформы принимают сейчас большое количество людей. По некоторым данным, более 700 тыс. наших граждан заняты в платформенной занятости. Но мой совет, и очень сердечный такой, искренний совет нашим молодым и не только молодым гражданам, – это совершенно временный вид занятости", – сказал он.

По его словам, уже в этом году несколько казахстанских компаний запускают автопилоты.

"Буквально несколько лет, я думаю, даже эти курьеры станут ненужными... Более того, вы знаете, у нас новый город Алатау, сейчас там будет запускаться так называемая "экономика низкой высоты", то есть дроны, доставщики, это все уже становится не научной фантастикой, все это очень быстро произойдет. То есть даже эти курьеры находятся под очень высоким риском замещения в ближайшие несколько лет. Поэтому лучше все-таки идти на какую-то основную специальность, там наращивать свои компетенции. Это не долгосрочный и даже не среднесрочный, это уже краткосрочный заработок – это очень быстро все заменится", – резюмировал министр.

16 февраля 2026 года в пресс-службе Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития (МИИЦР) РК заявили, что в Казахстане начинается тестирование беспилотных автомобилей.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: