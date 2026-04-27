#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
464.86
544.03
6.14
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
464.86
544.03
6.14
Общество

Каких специалистов не хватает Казахстану

Фото: pexels
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек 27 апреля на правчасе в Мажилисе рассказал о проблемах на рынке труда, отметив, что по ряду важных направлений в стране не хватает подготовленных специалистов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что была создана система, объединяющая прогнозирование, образование и рынок труда в единую логическую модель. В связи с этим был осуществлен переход к следующему этапу – предиктивной аналитике рынка труда.

"В 2025 году начали совместное исследование с компанией QS (Quacquarelli Symonds), внедряется платформа HolonIQ, которая позволяет не просто анализировать, а прогнозировать потребности экономики. Мы впервые получили полную картину занятости по международной таксономии, ⁠понимание дефицитных компетенций ⁠и прогноз будущих профессий", – озвучил министр.

По его словам, первый этап показал, что ключевой спрос формируется вокруг четырех групп компетенций – данные, машинное обучение, цифровая инженерия и кибербезопасность.

"При этом формируется новый слой – гибридные профессии, где отраслевые знания объединяются с ИИ. Это уже предварительные результаты второго этапа. Аналитика выделяет восемь кластеров критических профессий, под которые в Казахстане сегодня готовится недостаточное число выпускников: передовое производство, цифровые технологии, чистая энергетика, финансовые услуги, науки о жизни, оборона, креативные индустрии, профессиональные услуги", – дополнил Саясат Нурбек.

26 сентября 2025 года министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек объяснил, какие сертификаты о прохождении курсов будут котироваться в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: