Каких специалистов не хватает Казахстану

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек 27 апреля на правчасе в Мажилисе рассказал о проблемах на рынке труда, отметив, что по ряду важных направлений в стране не хватает подготовленных специалистов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что была создана система, объединяющая прогнозирование, образование и рынок труда в единую логическую модель. В связи с этим был осуществлен переход к следующему этапу – предиктивной аналитике рынка труда.

"В 2025 году начали совместное исследование с компанией QS (Quacquarelli Symonds), внедряется платформа HolonIQ, которая позволяет не просто анализировать, а прогнозировать потребности экономики. Мы впервые получили полную картину занятости по международной таксономии, ⁠понимание дефицитных компетенций ⁠и прогноз будущих профессий", – озвучил министр.

По его словам, первый этап показал, что ключевой спрос формируется вокруг четырех групп компетенций – данные, машинное обучение, цифровая инженерия и кибербезопасность.

"При этом формируется новый слой – гибридные профессии, где отраслевые знания объединяются с ИИ. Это уже предварительные результаты второго этапа. Аналитика выделяет восемь кластеров критических профессий, под которые в Казахстане сегодня готовится недостаточное число выпускников: передовое производство, цифровые технологии, чистая энергетика, финансовые услуги, науки о жизни, оборона, креативные индустрии, профессиональные услуги", – дополнил Саясат Нурбек.

