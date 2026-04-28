Общество

Банкноты 2000 тенге старого образца перестанут принимать к оплате

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2026 05:30 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
С 24 июня 2026 года банкноты 2000 тенге 2012 года выпуска перестанут принимать к оплате, сообщает Zakon.kz.

Как передает "КТК", речь идет о купюре с монументом "Қазақ Елi". На лицевой стороне также изображены стилизованный сайгак, летящие голуби и государственные символы. На обратной – карта Казахстана, река Иртыш и юрта.

Эти купюры ввели в обращение в 2012 году.

Фото: Национальный банк Казахстана

Пока казахстанцы могут свободно ими расплачиваться. Однако с 24 июня этого года банкноты перестанут принимать при оплате.

"При этом деньги не обесценятся. В течение трех лет их можно будет обменять в банках второго уровня, а по истечении этого срока – только в Нацбанке", – говорится в репортаже.

24 апреля 2026 года председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов рассказал о выпуске новых банкнот и обновлении купюрного ряда.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Изменились правила присуждения грантов для оплаты образования
15:29, Сегодня
Изменились правила присуждения грантов для оплаты образования
Как отличить настоящую банкноту 2000 тенге от подделки
17:38, 04 апреля 2025
Как отличить настоящую банкноту 2000 тенге от подделки
В Казахстане планируют изъять из обращения банкноты 5000 тенге старого образца
14:50, 16 ноября 2023
В Казахстане планируют изъять из обращения банкноты 5000 тенге старого образца
Последние
Популярные
Читайте также
"Битва равных по уровню команд": озвучен прогноз из России на матч "Астана" - "Тобыл"
15:24, Сегодня
"Битва равных по уровню команд": озвучен прогноз из России на матч "Астана" - "Тобыл"
Вторая ракетка Казахстана за час с небольшим разобрался с хозяином турнира
15:17, Сегодня
Вторая ракетка Казахстана за час с небольшим разобрался с хозяином турнира
Нганну назвал победителя в поединке Фьюри и Джошуа
15:12, Сегодня
Нганну назвал победителя в поединке Фьюри и Джошуа
Юный талант из Казахстана был разгромлен главным фаворитом турнира
15:00, Сегодня
Юный талант из Казахстана был разгромлен главным фаворитом турнира
