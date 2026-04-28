Банкноты 2000 тенге старого образца перестанут принимать к оплате

С 24 июня 2026 года банкноты 2000 тенге 2012 года выпуска перестанут принимать к оплате, сообщает Zakon.kz.

Как передает "КТК", речь идет о купюре с монументом "Қазақ Елi". На лицевой стороне также изображены стилизованный сайгак, летящие голуби и государственные символы. На обратной – карта Казахстана, река Иртыш и юрта.

Эти купюры ввели в обращение в 2012 году.

Фото: Национальный банк Казахстана

Пока казахстанцы могут свободно ими расплачиваться. Однако с 24 июня этого года банкноты перестанут принимать при оплате.

"При этом деньги не обесценятся. В течение трех лет их можно будет обменять в банках второго уровня, а по истечении этого срока – только в Нацбанке", – говорится в репортаже.

24 апреля 2026 года председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов рассказал о выпуске новых банкнот и обновлении купюрного ряда.