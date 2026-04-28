Лошадь напала на казахстанку и откусила ей палец: врачи помогли частично

На одном из ипподромов в Северном Казахстане лошадь внезапно напала на 38-летнюю женщину и откусила палец, сообщает Zakon.kz.

Руку женщины спасали врачи, передает "Astana TV". Один палец удалось спасти, а другой пришлось ампутировать.

"При осмотре состояние было средней степени тяжести, оказана медицинская помощь. Удалось сохранить пятый палец левой кисти. Было задето сухожилие, оказали помощь. А вот четвертый палец левой кисти, которая была укушена, пришлось ампутировать, к сожалению. Также поставили укол от столбняка, и по рекомендациям уже была отпущена на амбулаторное лечение", – прокомментировала пресс-секретарь регионального управления здравоохранения Гульнар Калиева.

Между тем в областном управлении спорта подчеркнули, что пострадавшая не имеет отношения к ипподрому, не работает там в качестве сотрудника и пришла туда самостоятельно. Все обстоятельства дела выясняют полицейские. По факту происшествия начата проверка.

