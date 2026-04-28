В Казахстане ИИ будет проверять стройки и выявлять нарушения за 4 часа

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев 28 апреля 2026 года на заседании правительства заявил, что в строительстве внедряют ИИ, который сможет выявлять нарушения в проектах и стройках за несколько часов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он сообщил, что в строительстве внедряется ИИ на всех этапах – от проектирования до контроля строительства. На этапе планирования и градостроительства запущен пилотный проект по применению "компьютерного зрения" в сочетании с искусственным интеллектом для контроля реализации цифровых генпланов и ПДП.

"Система сопоставляет фактическое состояние объектов с утвержденной проектной документацией. Это позволяет сократить время выявления несоответствий с 3 рабочих дней до 4 часов и минимизировать риски незаконной застройки. Параллельно совместно с "Казахтелеком" ведется работа по использованию дронов для создания цифровых двойников городов. На этапе проектирования и государственной экспертизы планируется внедрение искусственного интеллекта для проверки BIM-проектов. Для этого строительные нормативы переводятся в машиночитаемый формат, что позволит проводить предварительную проверку проектов и сократить сроки экспертизы", – дополнил министр.

По его словам, это также устранит различия в сроках рассмотрения типовых проектов в разных регионах с учетом особенностей грунтов и сейсмичности, а также обеспечит единые и прозрачные правила государственной экспертизы по всей стране.

"Параллельно BIM планируется внедрить как обязательный стандарт проектирования, на первом этапе – в промышленном строительстве. На этапе строительства применяется цифровой мониторинг объектов. К примеру, в Казахстанской жилищной компании внедрена система видеомониторинга с использованием "компьютерного зрения", которое обеспечивает контроль за движением техники, использованием рабочей силы и ходом строительных работ в режиме реального времени. В результате мы получаем полный контроль за строительством в режиме реального времени", – сказал Нагаспаев.

