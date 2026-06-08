В Алматы временно изменят схему движения из-за ремонта улицы
Фото: Zakon.kz
В связи с проведением среднего ремонта участка улицы Жетысуская в Алматы будут введены временные ограничения движения, сообщает Zakon.kz.
Так, с 07:00 9 июня до 7:00 10 июня движение будет перекрыто на участке от улицы Макатаева до дома №49.
Также известно, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки и стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.
Водителей города попросили заранее планировать свой маршрут.
Ранее к жителям города обращались с важной информацией через социальные сети о плановых работах на сетях и объектах холодного водоснабжения. Чего ожидать, можно узнать по этой ссылке.
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