В Алматы временно изменят схему движения из-за ремонта улицы

В связи с проведением среднего ремонта участка улицы Жетысуская в Алматы будут введены временные ограничения движения, сообщает Zakon.kz.

Так, с 07:00 9 июня до 7:00 10 июня движение будет перекрыто на участке от улицы Макатаева до дома №49.

Также известно, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки и стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Водителей города попросили заранее планировать свой маршрут.