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Общество

В Алматы временно изменят схему движения из-за ремонта улицы

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 17:23 Фото: Zakon.kz
В связи с проведением среднего ремонта участка улицы Жетысуская в Алматы будут введены временные ограничения движения, сообщает Zakon.kz.

Так, с 07:00 9 июня до 7:00 10 июня движение будет перекрыто на участке от улицы Макатаева до дома №49.

карта, дороги, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 17:23

Фото: Telegram/AlmatyJoly/2187

Также известно, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки и стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Водителей города попросили заранее планировать свой маршрут.

Ранее к жителям города обращались с важной информацией через социальные сети о плановых работах на сетях и объектах холодного водоснабжения. Чего ожидать, можно узнать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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