Магистральную улицу будут частично перекрывать в Алматы

В Алматы в связи с проведением среднего ремонта участков улицы Жандосова будут введены временные ограничения движения, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата города, с 23:00 24 августа до 07:00 26 августа движение будет перекрыто на участке от улицы Яссауи до улицы Шаймерденова.

Объезд будет обеспечен в восточном направлении по улицам Яссауи и Шаляпина. В западном направлении по улицам Шаймерденова, Мырзағүлұлы Бекет Ата, 7-я линия. С 23:00 25 августа до 07:00 27 августа движение будет перекрыто на участке от улицы Шаймерденова до улицы Саина.

Объезд будет обеспечен в восточном направлении по улицам Шаймерденова, Мырзағүлұлы Бекет Ата, Мусина. В западном направлении — по улицам Саина, Шаляпина, Яссауи.

Фото: акимат Алматы

"На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Просим заранее планировать свой маршрут", – обратились в акимате.

Кроме того, сегодня, 23 августа стало известно о временном перекрытии участка Кульджинского тракта.