Более 25 млрд выделили из резерва правительства на объекты теплоснабжения

Премьер-министр Олжас Бектенов 5 мая 2026 года на заседании правительства сообщил, что уже одобрено выделение свыше 25 млрд тенге из резерва для ремонта и строительства теплоисточников и обновления тепловых сетей в четырех регионах Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Кабмина отметил, что прошедший отопительный сезон завершен без критических аварийных ситуаций.

"Количество технологических нарушений на электростанциях в сравнении с прошлым годом сократилось на 15%. Достигнут исторический максимум выработки электроэнергии – 17 тыс. МВт, что на 7% выше уровня прошлого отопительного периода. Данные факты подтверждают достаточно высокий уровень подготовки к прошедшей зиме. Глава государства в Послании народу поставил задачу по модернизации энергетической инфраструктуры и коммунального хозяйства. В рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции" для ремонта и модернизации электростанций в этом году предусмотрено почти 384 млрд тенге, что на 9% выше прошлого года", – сказал Олжас Бектенов.

Он напомнил, что в активной фазе находится реализация Национального проекта по модернизации энергетической инфраструктуры страны.

"Только в текущем году планируется модернизация 130 км тепловых сетей и 10,5 тыс. км сетей электроснабжения. Выполнение данных мероприятий позволит снизить изношенность данных сетей до 48 и 62% соответственно. Обеспечение качественной подготовки к следующему отопительному сезону – основная задача в регионах. Необходимо продолжить планомерную работу по ремонту и замене оборудования энергоисточников и сетей. Требуется своевременно и качественно провести испытания тепловых сетей. Времени на раскачку нет. Все работы должны быть выполнены в срок и в полном объеме. Весь летний период необходимо работать в усиленном режиме. Со стороны правительства оказывается вся необходимая поддержка. На прошлой неделе Скляр Роман Васильевич завершил заслушивание начальников управлений энергетики и жилищно-коммунального хозяйства из всех регионов", – продолжил премьер.

Он заявил, что на сегодня уже одобрено выделение из резерва правительства более 25 млрд тенге.

"Данные средства направлены на ремонт и строительство тепловых источников в областях Жетысу, Абай, Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях, а также на ремонт порядка 30 км тепловых сетей в четырех регионах. Необходимо контролировать эффективность расходования этих средств и полученный результат. Уже сейчас в некоторых регионах наблюдаются риски затягивания работ. Если в регионах будут фиксироваться осенью неполучение паспорта готовности энергообъектов, то акимы регионов будут нести персональную ответственность", – дополнил Олжас Бектенов.

В связи с этим премьер-министр поручил в двухнедельный срок начать ремонты систем отопления без лишней бюрократии, завершить их до конца августа и обеспечить готовность соцобъектов к 1 сентября, а инфраструктуры – к середине осени.

Также Олжас Бектенов поручил акимам лично контролировать работы, KEGOC и Минэнерго – утвердить режимы станций, а также заранее накопить топливо, запретив сокращать финансирование.

Ранее вице-министр энергетики Сунгат Есимханов сообщил, что более 37 млрд тенге задолжали энергопроизводящие организации в Казахстане.