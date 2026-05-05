#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
465.01
543.55
6.15
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
465.01
543.55
6.15
Общество

Более 25 млрд выделили из резерва правительства на объекты теплоснабжения

Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2026 11:16 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов 5 мая 2026 года на заседании правительства сообщил, что уже одобрено выделение свыше 25 млрд тенге из резерва для ремонта и строительства теплоисточников и обновления тепловых сетей в четырех регионах Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Кабмина отметил, что прошедший отопительный сезон завершен без критических аварийных ситуаций.

"Количество технологических нарушений на электростанциях в сравнении с прошлым годом сократилось на 15%. Достигнут исторический максимум выработки электроэнергии – 17 тыс. МВт, что на 7% выше уровня прошлого отопительного периода. Данные факты подтверждают достаточно высокий уровень подготовки к прошедшей зиме. Глава государства в Послании народу поставил задачу по модернизации энергетической инфраструктуры и коммунального хозяйства. В рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции" для ремонта и модернизации электростанций в этом году предусмотрено почти 384 млрд тенге, что на 9% выше прошлого года", – сказал Олжас Бектенов.

Он напомнил, что в активной фазе находится реализация Национального проекта по модернизации энергетической инфраструктуры страны.

"Только в текущем году планируется модернизация 130 км тепловых сетей и 10,5 тыс. км сетей электроснабжения. Выполнение данных мероприятий позволит снизить изношенность данных сетей до 48 и 62% соответственно. Обеспечение качественной подготовки к следующему отопительному сезону – основная задача в регионах. Необходимо продолжить планомерную работу по ремонту и замене оборудования энергоисточников и сетей. Требуется своевременно и качественно провести испытания тепловых сетей. Времени на раскачку нет. Все работы должны быть выполнены в срок и в полном объеме. Весь летний период необходимо работать в усиленном режиме. Со стороны правительства оказывается вся необходимая поддержка. На прошлой неделе Скляр Роман Васильевич завершил заслушивание начальников управлений энергетики и жилищно-коммунального хозяйства из всех регионов", – продолжил премьер.

Он заявил, что на сегодня уже одобрено выделение из резерва правительства более 25 млрд тенге.

"Данные средства направлены на ремонт и строительство тепловых источников в областях Жетысу, Абай, Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях, а также на ремонт порядка 30 км тепловых сетей в четырех регионах. Необходимо контролировать эффективность расходования этих средств и полученный результат. Уже сейчас в некоторых регионах наблюдаются риски затягивания работ. Если в регионах будут фиксироваться осенью неполучение паспорта готовности энергообъектов, то акимы регионов будут нести персональную ответственность", – дополнил Олжас Бектенов.

В связи с этим премьер-министр поручил в двухнедельный срок начать ремонты систем отопления без лишней бюрократии, завершить их до конца августа и обеспечить готовность соцобъектов к 1 сентября, а инфраструктуры – к середине осени.

Также Олжас Бектенов поручил акимам лично контролировать работы, KEGOC и Минэнерго – утвердить режимы станций, а также заранее накопить топливо, запретив сокращать финансирование.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2026 11:16
Сколько угля понадобится Казахстану для отопительного сезона в 2026 году

Ранее вице-министр энергетики Сунгат Есимханов сообщил, что более 37 млрд тенге задолжали энергопроизводящие организации в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация
13:03, 05 мая 2026
Первые объекты в "Долине ЦОДов" появятся в 2027 году
На что правительство Казахстана выделило еще порядка 40 млрд тенге из резерва
10:22, 29 мая 2024
На что правительство Казахстана выделило еще порядка 40 млрд тенге из резерва
правительство, МАЭК
09:11, 17 августа 2024
5 млрд тенге выделили на поддержку МАЭК из резерва правительства
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
В финале Лиги чемпионов сыграет клуб, пропустивший два гола от &quot;Кайрата&quot;
02:10, 06 мая 2026
В финале Лиги чемпионов сыграет клуб, пропустивший два гола от "Кайрата"
Батырлан Муратов признан лучшим игроком матча Казахстан – Польша на ЧМ по хоккею
01:44, 06 мая 2026
Батырлан Муратов признан лучшим игроком матча Казахстан – Польша на ЧМ по хоккею
Восемь казахстанских юношей поборются за медали ЧА по боксу в Ташкенте
01:18, 06 мая 2026
Восемь казахстанских юношей поборются за медали ЧА по боксу в Ташкенте
Фото: icehockey.kz
00:56, 06 мая 2026
Драма с пятью шайбами произошла в матче Польша – Казахстан на ЧМ-2026 по хоккею
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: