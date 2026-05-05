В семи регионах Казахстана отключат горячую воду

Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов 5 мая 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал ежегодное отключение горячей воды в регионах страны, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, механизмы после отопительного сезона проходят гидравлические испытания.

"После этого определяются участки, где отключается горячая вода на этот период. Это делается в рамках ремонтных работ. Будем держать это на контроле. Более подробную информацию мы постоянно будем давать", – пообещал вице-министр.

Журналисты уточнили у него, в каких именно регионах и когда будет отключена горячая вода, однако Есимханов их назвать сейчас не смог.

"Отопительный сезон только завершился, испытания только прошли. В 7 регионах ремонт тепловых сетей начался, поэтому, наверное, там будет отсутствовать горячая вода", – добавил спикер.

