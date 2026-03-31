В Астане горячая вода может стать зеленой

4 апреля 2026 года в Астане проверят тепловые сети с помощью безопасного красителя. Об этом стало известно из заявления пресс-службы АО "Астана-Теплотранзит", сообщает Zakon.kz.

Так, в субботу, 4 апреля, в контур тепловых сетей будет запущен органический краситель Флуоресцеин натрия (Уранин А).

Именно он поможет выявлять утечки сетевой воды через скрытые дефекты труб, неплотности запорной арматуры и повреждения водоподогревателей, чтобы своевременно устранять проблемы.

Что важно знать жителям и гостям Астаны:

Краситель безопасен для человека и разрешен для использования в системе теплоснабжения.

Его появление в горячей воде не влияет на качество воды.

Если вода из крана станет зеленого цвета, это сигнализирует о повреждении водоподогревателя.

Далее идет обращение к тем, кто все-таки заметит зеленую воду. Им необходимо обратиться:

Служба "ikomek": 109.

Оперативно-диспетчерская служба АО "Астана-Теплотранзит": 77 12 00, 77 12 11 (круглосуточно).

Диспетчеры службы наладки (будни 08:00-12:00, 13:00-17:00): районы Есиль/Нура: 79 88 96; районы Сарыарка/Байконур: 39 69 11; районы Алматы/Сарайшык: 77 12 92.

"Эта мера позволит быстрее обнаруживать и устранять утечки тепловых сетей, повышая надежность горячего водоснабжения в городе". АО "Астана-Теплотранзит"

