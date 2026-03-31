#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
481.54
553.24
5.93
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

В Астане горячая вода может стать зеленой

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2026 12:54 Фото: pexels
4 апреля 2026 года в Астане проверят тепловые сети с помощью безопасного красителя. Об этом стало известно из заявления пресс-службы АО "Астана-Теплотранзит", сообщает Zakon.kz.

Так, в субботу, 4 апреля, в контур тепловых сетей будет запущен органический краситель Флуоресцеин натрия (Уранин А).

Именно он поможет выявлять утечки сетевой воды через скрытые дефекты труб, неплотности запорной арматуры и повреждения водоподогревателей, чтобы своевременно устранять проблемы.

Что важно знать жителям и гостям Астаны:

  • Краситель безопасен для человека и разрешен для использования в системе теплоснабжения.
  • Его появление в горячей воде не влияет на качество воды.
  • Если вода из крана станет зеленого цвета, это сигнализирует о повреждении водоподогревателя.

Далее идет обращение к тем, кто все-таки заметит зеленую воду. Им необходимо обратиться:

  • Служба "ikomek": 109.
  • Оперативно-диспетчерская служба АО "Астана-Теплотранзит": 77 12 00, 77 12 11 (круглосуточно).
  • Диспетчеры службы наладки (будни 08:00-12:00, 13:00-17:00): районы Есиль/Нура: 79 88 96; районы Сарыарка/Байконур: 39 69 11; районы Алматы/Сарайшык: 77 12 92.
"Эта мера позволит быстрее обнаруживать и устранять утечки тепловых сетей, повышая надежность горячего водоснабжения в городе".АО "Астана-Теплотранзит"

, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2026 12:54
Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: