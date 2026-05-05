Общество

Кого сократили в Kegoc и "Самрук-Энерго": озвучены подробности

Фото: freepik
Главы компаний Kegoc и "Самрук-Энерго" 5 мая 2026 года на брифинге в правительстве рассказали о сокращениях в своих организациях, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Kegoc Наби Айтжанов назвал подразделения, где именно были проведены сокращения.

"Да, у нас работа по сокращению сотрудников, которые находятся в исполнительной дирекции и в дочерней компании "Энергоинформ", была проведена. Количество составило порядка 39 человек, они получили акты по сокращению. Это не коснулось других регионов, кроме Астаны. Это не коснулось наших филиалов, не коснулось филиалов, которые находятся в областных регионах. Такая работа была проведена, и мы безболезненно ее прошли. В основном это был административно-управленческий персонал (АУП), производственный персонал мы практически не трогали. Сокращены три управляющих директора в "Энергоинформе", – сказал Айтжанов.

Как отметил глава "Самрук-Энерго" Кайрат Максутов, в компании также проведена работа по сокращению.

"Она проводилась только по сотрудникам административно-управленческого персонала центрального аппарата. Это не коснулось регионов, вы знаете, что у нас около 19 дочерних предприятий, там в основном производственный персонал. Это, конечно, не должно было сказаться на надежности работы станций и так далее. Эти 10 процентов, по которым были даны поручения, мы в рамках этого и проводим работу. По управляющим директорам сокращений не было. Это количество мы считаем оптимальным. Сейчас не самое лучшее время сокращать людей, у которых уже есть опыт в этой сфере. Соуправляющие директора были сокращены – двое, руководители департаментов", – добавил спикер.

Ранее риски для казахстанцев остаться без работы из-за ИИ оценили в Минцифры.

Азамат Сыздыкбаев
