Общество

Жара до +35°C врывается в Алматы и Шымкент, Астану ждут дожди: прогноз на 6-8 мая

цветы, здание, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2026 15:39 Фото: pexels
Синоптики РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды на 6, 7 и 8 мая 2026 года для трех крупнейших городов страны. В Астане температура воздуха поднимется до +27°C, тогда как в Алматы и Шымкенте ожидается по-настоящему летняя жара – до +32°C и +35°C соответственно, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 6 мая: переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Ветер может подняться до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +21+23°С.
  • 7 мая: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +25+27°С.
  • 8 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Порывы ветра составят до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +23+25°С.

В Алматы и Шымкенте в течение всех трех дней осадков не прогнозируется.

Алматы

  • 6 мая: переменная облачность. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +26+28°С.
  • 7 мая: переменная облачность. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +28+30°С.
  • 8 мая: переменная облачность. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +30+32°С.

Шымкент

  • 6 мая: переменная облачность. Ветер поднимется до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +28+30°С.
  • 7 мая: переменная облачность. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +30+32°С.
  • 8 мая: переменная облачность. Порывы ветра составят 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +33+35°С.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение на 5 мая 2026 года объявлено в Астане и 17 регионах страны.

