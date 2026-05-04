Непогода обрушится почти на весь Казахстан 5 мая – объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение на предстоящий вторник, 5 мая 2026 года, объявлено в Астане и 17 регионах страны. Из него следует, что непогода обрушится почти на весь Казахстан – ожидаются дожди, грозы, град, заморозки, туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Астане во второй половине дня ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных районах области Жетысу ожидаются грозы. Ветер северо-восточный, на севере и востоке области порывы до 15-20 м/с. На западе и севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке и юге – чрезвычайная пожарная опасность, в центральной части области ожидается высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Атырауской области ожидаются дождь, гроза, днем на западе, севере, юге области – дождь, гроза, на северо-западе области – временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на севере, востоке области – туман. Ветер северный, северо-восточный, днем на севере, западе, востоке области порывы 15-20 м/с. В Атырау днем ожидаются дождь, гроза.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. На западе, в центре области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актау ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на юге, востоке, в горных районах Алматинской области ожидаются дождь, гроза. На севере региона сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области ожидается ночью дождь, в центре области – временами сильный дождь, днем на западе, востоке, в центре области – дождь. На западе, в центре области – гроза, град. Ветер северо-восточный, днем на юге области порывы 15-18 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный, днем на юге области порывы 15-20 м/с.

В горах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, в горах порывы 15-20 м/с. На севере региона сохраняется высокая пожарная опасность.

На востоке, в центре области Улытау сохраняется, на юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, юге Карагандинской области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде сохраняется высокая пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром в горных районах области – туман. Ветер северо-восточный, на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В центре, на севере области сохраняется, на западе области ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются дождь, гроза, временами сильный дождь, град, днем на севере, востоке – дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на севере, востоке области – туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Костанае ночью и утром ожидаются дождь, гроза.

В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер западный, северо-западный, ночью и утром на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области ожидаются заморозки -2°С. На западе, северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Абай ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, ночью и утром на юго-западе, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. Ночью на западе, в центре области на поверхности почвы ожидаются заморозки -1°С. На северо-западе, востоке, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, в центре Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, днем на юге области – небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью в Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем на западе, севере, востоке области – дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, ночью на юге, востоке области порывы 15-20 м/с, днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20, временами 25 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на севере Павлодарской области ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный, днем на севере области порывы 15-20 м/с. На севере, западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

На востоке, юге, в центре Кызылординской области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется высокая пожарная опасность.

Материал по теме Заморозки, ливни и град вновь накроют Казахстан – опубликован прогноз на 5 мая

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 5-7 мая 2026 года. Подробнее об этом – по ссылке.