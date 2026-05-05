Общество

Будет ли информация об АЭС засекречена в Казахстане – ответ агентства

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2026 15:49
В пресс-службе Агентства Казахстана по атомной энергии отреагировали на заявление Министерства энергетики (МЭ) по атомным электростанциям (АЭС), которые построят в РК, сообщает Zakon.kz.

Ранее вице-министр энергетики Сунгат Есимханов рассказал, что информация об АЭС может стать секретной.

"Агентство РК по атомной энергии придерживается позиции максимальной открытости. Основные условия сотрудничества по вопросам строительства АЭС будут доступны в открытых источниках. Однако, учитывая технологические особенности и масштабность проекта, международный опыт строительства АЭС, часть вопросов будут регулироваться договорами о неразглашении, по которым информация будет ограниченного распространения", – заявили в пресс-службе агентства 5 мая 2026 года.

21 апреля 2026 года председатель Агентства РК по атомной энергии Алмасадам Саткалиев объяснил, зачем Казахстану четыре АЭС.

