Будет ли информация об АЭС засекречена в Казахстане – ответ агентства
Фото: pixabay
В пресс-службе Агентства Казахстана по атомной энергии отреагировали на заявление Министерства энергетики (МЭ) по атомным электростанциям (АЭС), которые построят в РК, сообщает Zakon.kz.
Ранее вице-министр энергетики Сунгат Есимханов рассказал, что информация об АЭС может стать секретной.
"Агентство РК по атомной энергии придерживается позиции максимальной открытости. Основные условия сотрудничества по вопросам строительства АЭС будут доступны в открытых источниках. Однако, учитывая технологические особенности и масштабность проекта, международный опыт строительства АЭС, часть вопросов будут регулироваться договорами о неразглашении, по которым информация будет ограниченного распространения", – заявили в пресс-службе агентства 5 мая 2026 года.
21 апреля 2026 года председатель Агентства РК по атомной энергии Алмасадам Саткалиев объяснил, зачем Казахстану четыре АЭС.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript