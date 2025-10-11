Стало известно, когда выберут название для первой АЭС в Казахстане

В Агентстве атомной энергии РК заявили о завершении конкурса на лучшее название первой АЭС Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Агентстве, в конкурсе приняли участие свыше 27 тысяч казахстанцев.

Конкурс стартовал 25 сентября 2025 года в 12:00 в мобильном приложении eGov Mobile.

В течение двух недель — до 23:59 10 октября — казахстанцы направили более 27 тысяч предложений.

"Такая активность свидетельствует о высоком интересе граждан к развитию атомной энергетики и их готовности внести личный вклад в реализацию важного для страны проекта", – говорится в релизе Агентства.

В настоящее время начат процесс обработки поступивших предложений. На первом этапе специалисты проведут анализ и систематизацию всех вариантов, после чего подготовят сводный отчет. Затем материалы будут рассмотрены членами Конкурсной комиссии. Завершающим этапом станет заседание комиссии, которое состоится в конце октября. По его итогам будет определено лучшее название для первой АЭС Казахстана.

"Итоговое название будущей станции будет объявлено по решению комиссии и станет символом нового этапа развития отечественной энергетики". Агентство атомной энергии РК

