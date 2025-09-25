Объявлен старт конкурса на лучшее название первой АЭС Казахстана: что важно знать участникам
Фото: Telegram/atomagencykz
В Казахстане начался конкурс на лучшее название первой атомной электростанции (АЭС) страны. Об этом сегодня объявили в пресс-службе Агентства РК по атомной энергии, сообщает Zakon.kz.
Отмечается, что принять участие в конкурсе может каждый житель страны через мобильное приложение eGov Mobile.
"25 сентября 2025 года в 12:00 в Казахстане стартовал всенародный конкурс на лучшее название первой атомной электростанции. Опрос проводится в мобильном приложении eGov Mobile. На главной странице размещен баннер "Придумай название АЭС", а пользователям разослано push-уведомление о старте конкурса", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства в четверг.
Цель инициативы – выбрать название будущей станции, которое будет отражать ее историческое, культурное и национальное значение.
Как уточнили в агентстве, чтобы принять участие, необходимо:
- выбрать язык (казахский или русский);
- предложить свой вариант названия;
- кратко описать его смысл (необязательно);
- подтвердить ознакомление с официальными правилами конкурса.
"Сбор предложений продлится до 23:59 10 октября".Пресс-служба Агентства РК по атомной энергии
С правилами конкурса можно ознакомиться на официальном сайте агентства и в социальных сетях ведомства.
"Организаторы приглашают всех граждан внести свой вклад в историю энергетики страны и предложить название для первой АЭС в Казахстане".Пресс-служба Агентства РК по атомной энергии
Ранее в агентстве сообщили, что комиссия определила даты проведения конкурса:
- 25 сентября официальное объявление о старте конкурса;
- с 25 сентября по 10 октября сбор предложений через приложение eGov Mobile;
- с 11 по 24 октября анализ поступивших предложений;
- до конца октября определение лучшего наименования АЭС.
Материал по теме
Победителей будет много – Саткалиев про конкурс названий для АЭС
Касым-Жомарт Токаев 8 сентября 2025 года, выступая с ежегодным Посланием, заявил, что Казахстану следует уже сейчас приступить к планированию строительства второй и даже третьей АЭС.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript