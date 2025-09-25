Объявлен старт конкурса на лучшее название первой АЭС Казахстана: что важно знать участникам

В Казахстане начался конкурс на лучшее название первой атомной электростанции (АЭС) страны. Об этом сегодня объявили в пресс-службе Агентства РК по атомной энергии, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что принять участие в конкурсе может каждый житель страны через мобильное приложение eGov Mobile.

"25 сентября 2025 года в 12:00 в Казахстане стартовал всенародный конкурс на лучшее название первой атомной электростанции. Опрос проводится в мобильном приложении eGov Mobile. На главной странице размещен баннер "Придумай название АЭС", а пользователям разослано push-уведомление о старте конкурса", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства в четверг.

Цель инициативы – выбрать название будущей станции, которое будет отражать ее историческое, культурное и национальное значение.

Как уточнили в агентстве, чтобы принять участие, необходимо:

выбрать язык (казахский или русский);

предложить свой вариант названия;

кратко описать его смысл (необязательно);

подтвердить ознакомление с официальными правилами конкурса.

"Сбор предложений продлится до 23:59 10 октября". Пресс-служба Агентства РК по атомной энергии

С правилами конкурса можно ознакомиться на официальном сайте агентства и в социальных сетях ведомства.

"Организаторы приглашают всех граждан внести свой вклад в историю энергетики страны и предложить название для первой АЭС в Казахстане". Пресс-служба Агентства РК по атомной энергии

Ранее в агентстве сообщили, что комиссия определила даты проведения конкурса:

25 сентября официальное объявление о старте конкурса;

с 25 сентября по 10 октября сбор предложений через приложение eGov Mobile;

с 11 по 24 октября анализ поступивших предложений;

до конца октября определение лучшего наименования АЭС.

Касым-Жомарт Токаев 8 сентября 2025 года, выступая с ежегодным Посланием, заявил, что Казахстану следует уже сейчас приступить к планированию строительства второй и даже третьей АЭС.