Не давали прохода пассажирам на вокзале Алматы-1: семейную пару поймали на незаконном бизнесе

Семейный бизнес на вокзале Алматы-1 обернулся для супружеской пары административным делом и судом. Муж и жена в возрасте 48 и 52 лет навязчиво предлагали пассажирам услуги частной камеры хранения прямо в зале ожидания, игнорируя официальные сервисы вокзала, передает Zakon.kz.

Об этом 5 мая 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции на транспорте. Как выяснили правоохранители, "предприниматели" работали без регистрации, а их настойчивость мешала спокойствию граждан.

За приставание в общественном месте и незаконную торговлю услугами нарушителей оштрафовали на 10 МРП. Однако на этом последствия для семейного подряда не закончились.

"Кроме того, материал по факту незаконной предпринимательской деятельности направлен в суд для принятия процессуального решения. Отметим, что данные граждане уже не впервые привлекаются к ответственности за аналогичные нарушения в течение года, что свидетельствует о систематическом игнорировании требований законодательства". Пресс-служба ДП на транспорте

Данный случай вошел в общую копилку правонарушений на транспорте: с начала года в стране пресечено 2 678 фактов приставания и выявлено 20 случаев незаконного предпринимательства.

Всего же транспортная полиция зафиксировала порядка 34 тысяч различных административных проступков, включая распитие алкоголя и загрязнение мест общего пользования.

