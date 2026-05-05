Не давали прохода пассажирам на вокзале Алматы-1: семейную пару поймали на незаконном бизнесе
Об этом 5 мая 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции на транспорте. Как выяснили правоохранители, "предприниматели" работали без регистрации, а их настойчивость мешала спокойствию граждан.
За приставание в общественном месте и незаконную торговлю услугами нарушителей оштрафовали на 10 МРП. Однако на этом последствия для семейного подряда не закончились.
"Кроме того, материал по факту незаконной предпринимательской деятельности направлен в суд для принятия процессуального решения. Отметим, что данные граждане уже не впервые привлекаются к ответственности за аналогичные нарушения в течение года, что свидетельствует о систематическом игнорировании требований законодательства".Пресс-служба ДП на транспорте
Данный случай вошел в общую копилку правонарушений на транспорте: с начала года в стране пресечено 2 678 фактов приставания и выявлено 20 случаев незаконного предпринимательства.
Всего же транспортная полиция зафиксировала порядка 34 тысяч различных административных проступков, включая распитие алкоголя и загрязнение мест общего пользования.
