#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
464.86
544.03
6.14
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
464.86
544.03
6.14
Происшествия

Домашний тиран не давал жить супруге и оказался за решеткой в ЗКО

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2026 01:49 Фото: freepik
В Западно-Казахстанской области семейная ссора, вспыхнувшая после употребления алкоголя, обернулась для местного жителя административным арестом. Бурлинский районный суд поставил точку в деле о конфликте между супругами, признав мужчину виновным, передает Zakon.kz.

Как пишет 25 апреля 2026 года издание "Мой город", мужчина в нетрезвом состоянии устроил ссору с супругой, матерился и нарушил ее покой. Его действия квалифицировали как правонарушение в сфере семейно-бытовых отношений.

В суде он полностью признал вину. Супруга рассказала, что подобные случаи происходят не впервые: во время межвахтового отдыха мужчина регулярно употребляет алкоголь и устраивает скандалы. В связи с этим она обратилась в полицию и попросила принять меры.

Суд признал его виновным и назначил ему административный арест сроком на 5 суток. При вынесении решения учли позицию потерпевшей и отягчающие обстоятельства.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что осужденный к 22 годам по резонансному делу об ограблении и убийстве женщины житель Актобе не терял надежды изменить наказание и дошел до Кассационного суда.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Читайте также
Костанаец застрелил бывшую супругу после ссоры и сдался полиции
22:47, 19 марта 2026
Скандал в больнице для казахстанца обернулся 5 сутками за решеткой
11:58, 11 декабря 2025
В ЗКО наказали женщину, которая устроила скандал в поликлинике
01:59, 28 октября 2024
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Лучший теннисист Казахстана вышел во второй круг топ-турнира в Мадриде
19:20, Сегодня
Узбекская боксёрша завоевала "золото" элитного турнира под эгидой World Boxing
19:15, Сегодня
Казахстан третий, Узбекистан – второй: в Китае завершился чемпионат Азии по гребле
18:47, Сегодня
Дубль казахстанского нападающего принёс победу "Тобылу" над "Каспием" в матче КПЛ
18:09, Сегодня
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: