Домашний тиран не давал жить супруге и оказался за решеткой в ЗКО

В Западно-Казахстанской области семейная ссора, вспыхнувшая после употребления алкоголя, обернулась для местного жителя административным арестом. Бурлинский районный суд поставил точку в деле о конфликте между супругами, признав мужчину виновным, передает Zakon.kz.

Как пишет 25 апреля 2026 года издание "Мой город", мужчина в нетрезвом состоянии устроил ссору с супругой, матерился и нарушил ее покой. Его действия квалифицировали как правонарушение в сфере семейно-бытовых отношений.

В суде он полностью признал вину. Супруга рассказала, что подобные случаи происходят не впервые: во время межвахтового отдыха мужчина регулярно употребляет алкоголь и устраивает скандалы. В связи с этим она обратилась в полицию и попросила принять меры.

Суд признал его виновным и назначил ему административный арест сроком на 5 суток. При вынесении решения учли позицию потерпевшей и отягчающие обстоятельства.

Постановление суда не вступило в законную силу.

