#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
463.41
546.27
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
463.41
546.27
6.18
Общество

Названа точная численность мужчин в Казахстане

Мужчины, флаги РК, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2026 13:35 Фото: Zakon.kz
В Бюро национальной статистики (БНС) в преддверии Дня защитника Отечества объявили точную численность мужчин в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что по состоянию на 1 апреля 2026 года численность населения Казахстана составляла 20 547 909 человек.

"10 044 673 – именно столько мужчин, братьев и отцов завтра услышат теплые и искренние поздравления с Днем защитника Отечества", – сообщили в БНС сегодня, 6 мая.

Доля мужчин по возрастным группам:

  • 0-15 лет – 30,2%;
  • 16-60 лет – 56,5%;
  • 61 лет и выше – 13,3%.

Наибольшая численность мужчин по регионам:

  • Алматы – 1,1 млн;
  • Туркестанская область – 1,1 млн;
  • Алматинская область – 806,5 тыс.;
  • Астана – 785,4 тыс.

Согласно статистике, средний возраст мужчин составляет 31,1 лет, ожидаемая продолжительность жизни мужчин – 72,19 лет.

По данным за 2025 год:

  • Доля мужчин среди занятого населения – 51,6% (4,8 млн мужчин).
  • Среди наемных работников – 50,6%.
  • Среди самостоятельно занятых – 55,1%.

Доля от общего числа занятых мужчин по отраслям:

  • Промышленность – 16,5%.
  • Оптовая торговля – 14%.
  • Сельское хозяйство – 12,4%.
  • Транспорт и складирование – 11,1%.

В Бюро также уточнили, что доля мужчин среди индивидуальных предпринимателей составляет 54,7%, а больше всего занятых мужчин в возрасте 35-44 лет – 1,4 млн мужчин.

"Самым популярным мужским именем за пять месяцев текущего года в Казахстане стало имя Алан – его носят 817 человек. Далее следуют имена Айсултан, Алихан, Мухаммед и Рамазан", – заключили в Бюро.

О том, сколько женщин проживает в Казахстане, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Концерт в Костанае
19:15, 06 мая 2026
День защитника Отечества отметили торжественным мероприятием в Костанае
девушки
11:15, 06 марта 2026
Объявлена точная численность женщин в Казахстане
Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы
12:41, 05 января 2026
Названа точная численность населения Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
UFC Freedom 250
02:23, 07 мая 2026
Трамп показал специальный пояс турнира UFC в Белом доме
&quot;Локомотив&quot;
01:43, 07 мая 2026
Определился второй финалист Кубка Гагарина
Григорий Ломакин
01:26, 07 мая 2026
Григорий Ломакин стартовал с победы на парном турнире в Пакистане
Фото: ФК &quot;Каспий&quot;
00:44, 07 мая 2026
"Конфликт закрыт": легионер "Каспия" – о скандальном эпизоде с "Астаной"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: