Названа точная численность мужчин в Казахстане

В Бюро национальной статистики (БНС) в преддверии Дня защитника Отечества объявили точную численность мужчин в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что по состоянию на 1 апреля 2026 года численность населения Казахстана составляла 20 547 909 человек.

"10 044 673 – именно столько мужчин, братьев и отцов завтра услышат теплые и искренние поздравления с Днем защитника Отечества", – сообщили в БНС сегодня, 6 мая.

Доля мужчин по возрастным группам:

0-15 лет – 30,2%;

16-60 лет – 56,5%;

61 лет и выше – 13,3%.

Наибольшая численность мужчин по регионам:

Алматы – 1,1 млн;

Туркестанская область – 1,1 млн;

Алматинская область – 806,5 тыс.;

Астана – 785,4 тыс.

Согласно статистике, средний возраст мужчин составляет 31,1 лет, ожидаемая продолжительность жизни мужчин – 72,19 лет.

По данным за 2025 год:

Доля мужчин среди занятого населения – 51,6% (4,8 млн мужчин).

Среди наемных работников – 50,6%.

Среди самостоятельно занятых – 55,1%.

Доля от общего числа занятых мужчин по отраслям:

Промышленность – 16,5%.

Оптовая торговля – 14%.

Сельское хозяйство – 12,4%.

Транспорт и складирование – 11,1%.

В Бюро также уточнили, что доля мужчин среди индивидуальных предпринимателей составляет 54,7%, а больше всего занятых мужчин в возрасте 35-44 лет – 1,4 млн мужчин.

"Самым популярным мужским именем за пять месяцев текущего года в Казахстане стало имя Алан – его носят 817 человек. Далее следуют имена Айсултан, Алихан, Мухаммед и Рамазан", – заключили в Бюро.

