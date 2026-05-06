Названа точная численность мужчин в Казахстане
Фото: Zakon.kz
В Бюро национальной статистики (БНС) в преддверии Дня защитника Отечества объявили точную численность мужчин в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
Отметим, что по состоянию на 1 апреля 2026 года численность населения Казахстана составляла 20 547 909 человек.
"10 044 673 – именно столько мужчин, братьев и отцов завтра услышат теплые и искренние поздравления с Днем защитника Отечества", – сообщили в БНС сегодня, 6 мая.
Доля мужчин по возрастным группам:
- 0-15 лет – 30,2%;
- 16-60 лет – 56,5%;
- 61 лет и выше – 13,3%.
Наибольшая численность мужчин по регионам:
- Алматы – 1,1 млн;
- Туркестанская область – 1,1 млн;
- Алматинская область – 806,5 тыс.;
- Астана – 785,4 тыс.
Согласно статистике, средний возраст мужчин составляет 31,1 лет, ожидаемая продолжительность жизни мужчин – 72,19 лет.
По данным за 2025 год:
- Доля мужчин среди занятого населения – 51,6% (4,8 млн мужчин).
- Среди наемных работников – 50,6%.
- Среди самостоятельно занятых – 55,1%.
Доля от общего числа занятых мужчин по отраслям:
- Промышленность – 16,5%.
- Оптовая торговля – 14%.
- Сельское хозяйство – 12,4%.
- Транспорт и складирование – 11,1%.
В Бюро также уточнили, что доля мужчин среди индивидуальных предпринимателей составляет 54,7%, а больше всего занятых мужчин в возрасте 35-44 лет – 1,4 млн мужчин.
"Самым популярным мужским именем за пять месяцев текущего года в Казахстане стало имя Алан – его носят 817 человек. Далее следуют имена Айсултан, Алихан, Мухаммед и Рамазан", – заключили в Бюро.
О том, сколько женщин проживает в Казахстане, можете узнать здесь.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript