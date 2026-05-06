Общество

"Это не разовая акция": в МВД высказались об эвакуации машин за неправильную парковку

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Представитель МВД Ермек Шулден 6 мая 2026 года в кулуарах Мажилиса заявил, что эвакуация автомобилей за неправильную парковку не является разовой акцией и будет применяться, пока соответствующие ограничения действуют в законодательстве, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, связано ли усиление контроля за неправильной парковкой с ситуацией у ЖК "Коркем". Вместе с тем представители СМИ обратили внимание на жалобы жителей, что полицейские автомобили тоже допускают нарушения правил стоянки.

"Давайте рассмотрим так: любые нарушения должны влечь соответствующие меры. То есть должны применяться меры, предусмотренные законодательством. А в случае, например, спецслужб – скорой помощи, полиции и так далее – сотрудники не оставляют автомашину без присмотра. То есть они могут приехать на вызов, оказать помощь, выполнять свои служебные обязанности. Здесь необходимо отвечать с учетом конкретных фактов", – озвучил Ермек Шулден.

У спикера также спросили, была ли эвакуация автомобилей за неправильную парковку разовой акцией или такие меры будут применяться на постоянной основе.

В ответ представитель МВД заявил, что пока запрет на парковку в неположенных местах действует законодательно, эта норма будет применяться постоянно.

Ермек Шулден пояснил, что автомобили, оставленные с нарушением правил, могут создавать помехи для спецслужб, других участников движения и пешеходов, поэтому запреты на парковку будут действовать и дальше.

Как напомнил спикер, согласно ПДД, парковать автомобили разрешено только в специально отведенных местах, где есть соответствующий знак.

28 апреля 2026 года стало известно, что в Астане начали зачистку от припаркованных машин.

Екатерина Елисеева
