В Астане начали зачистку от припаркованных машин: кого это коснется

В Астане начали применять платную эвакуацию транспортных средств за нарушения правил остановки и стоянки, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в акимате столицы 28 апреля 2026 года, нововведение направлено на снижение транспортной нагрузки и повышение безопасности дорожного движения.

По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), с этого дня в городе работают эвакуаторы, которые перемещают автомобили нарушителей на специализированные коммунальные стоянки.

"Нарушения правил остановки и стоянки сокращают пропускную способность улиц до 50 процентов. Это приводит к заторам и ограничению движения", – подчеркнул директор ЦОДД Марат Садуов.

Отмечается, что общее количество автомобилей в столице превышает 600 тысяч с учетом заезжающего транспорта. И автоматизированными приборами учета ежедневно фиксируется более двух тысяч подобных нарушений.

"В соответствии с решением маслихата в городе начата платная эвакуация транспортных средств, оставленных, в первую очередь, в неположенных местах – на пешеходных переходах, тротуарах, а также на местах для людей с инвалидностью. Нарушения правил стоянки и остановки в таких местах существенно влияют на безопасность передвижения по городу как пешеходов, так и водителей", – сообщил он.

По словам руководителя отдела ЦОДД Каната Мамбетова, эвакуация проводится в местах массового скопления людей, где установлены запрещающие знаки и создаются помехи движению.

"Мы работаем по парковкам и проезжим частям улиц, где есть сужения или установлены знаки, запрещающие остановку и стоянку. Например, сегодня автомобиль был эвакуирован за стоянку в неустановленном месте по ст. 597 ч. 3 Кодекса об административных правонарушениях", – рассказал Канат Мамбетов.

Он пояснил, что процесс эвакуации оцифрован.

Специализированные автоматизированные комплексы фиксируют нарушения и передают информацию в полицию для принятия решения. Далее владельцу автомобиля направляется уведомление через eGov Mobile, после чего информация передается в Центр оперативного управления. Решение об эвакуации и соответствующее предписание оформляется сотрудником департамента полиции посредством цифровых сервисов.

При этом предусмотрены определенные условия для водителей, которые устранили причину нарушения на месте. К ним будут приняты только административные меры сотрудником полиции, и автомобиль вернут на месте.

"Если водитель не обнаружил машину и не увидел SMS, он может позвонить на 102 или 112. Ему сообщат причину эвакуации и дальнейшие действия. Для возврата автомобиля необходимо обратиться в административную практику Департамента полиции, получить соответствующее разрешение, а затем забрать машину со спецстоянки", – уточнил Канат Мамбетов.

Стоимость эвакуации составляет 3 МРП, также отдельно оплачивается хранение автомобиля на стоянке.

Подробнее о стоимости временного хранения разного вида транспорта на спецстоянках Астаны мы писали здесь.