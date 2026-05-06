Общество

Какая погода ждет Казахстан в День защитника Отечества – прогноз на 7 мая

ливень, капли, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2026 17:37
В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящий четверг, 7 мая 2026 года. Из него следует, что в День защитника Отечества казахстанцев ждет дождливая погода, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, погода без осадков сохраняется только на востоке, юго-востоке республики.

"Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут дожди с грозами практически на всю территорию Казахстана, на западе, северо-западе страны прогнозируются сильные дожди, град, шквал... По республике ожидается усиление ветра, на севере, юге – с пыльной бурей".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

По данным синоптиков:

  • высокая пожарная опасность ожидается в Кызылординской, Карагандинской, Павлодарской областях, в областях Улытау, Абай, на севере, юге, в центре Туркестанской, на севере, западе, востоке, в центре Жамбылской, на севере, в центре Алматинской областей, на западе, севере, в центре области Жетысу, на юге Актюбинской, на юго-востоке Акмолинской, на западе Северо-Казахстанской, на западе, северо-западе Восточно-Казахстанской областей;
  • чрезвычайная пожарная опасность сохраняется на юго-востоке, юге области Жетысу.

Также в Гидрометцентре предоставили прогноз погоды на День защитника Отечества по трем крупнейшим мегаполисам РК:

  • в Астане – переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°C, днем +25+27°C.
  • в Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +28+30°C.
  • в Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°C, днем +32+34°C.

Ранее синоптики рассказали, что на Казахстан в предстоящие праздничные выходные обрушится непогода – ожидаются дожди с грозами, местами сильные, а также град и шквалистое усиление ветра. Подробнее с прогнозом на 7-9 мая 2026 года можете ознакомиться по ссылке.

Динара Халдарова
