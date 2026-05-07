Общество

Колесо обозрения за 80 млн тенге в Таразе работает без документов

Тараз, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2026 08:15 Фото: Instagram/vtvs_taraz
В городском парке "Женис" без разрешительных документов работает колесо обозрения стоимостью 80 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

И таких аттракционов, работающих несколько лет без разрешительных документов, в Таразе – 15, передает "24kz". Оказалось, что еще в 2019 году коммунальная служба передала бизнесмену в аренду на три года земельный участок парка. Однако, как выяснилось, передавать землю в частные руки не имели права.

В 2021 году участок вернули в государственную собственность, и с того времени местные власти пытаются остановить работу незаконных аттракционов.

"Нет ни одного технического паспорта, ни одного разрешительного документа и сертификата качества. Мы не знаем, каким техническим требованиям соответствуют эти конструкции. Судебные разбирательства продолжаются – прошло уже около 10 процессов. Решение не вынесено, так как представители утверждают, что аттракционы им не принадлежат", – прокомментировала ситуацию руководитель юридического отдела городского акимата Гульшат Айтбаева.

Чтобы добиться прекращения работы аттракционов в парке "Женис", специалисты акимата вновь подадут иск в суд. По их словам, только так они смогут защитить жителей и гостей Тараза от травматизма.

Четыре человека пострадали в автосалоне Уральска из-за того, что упали с самодельного подъемного механизма.

