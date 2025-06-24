Колесо обозрения за 80 миллионов тенге в Таразе работает незаконно

В парке Победы Тараза без разрешительных документов работает колесо обозрения стоимостью 80 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

В общей сложности без разрешительных документов и сертификатов в этом парке работают около 20 аттракционов, передает "24kz". В 2019 году коммунальная служба выдала бизнесмену в аренду на три года земельный участок площадью более двух гектаров. Однако выяснилось, что передавать землю в частные руки они не имели права.

Местные власти направили предпринимателю досудебное уведомление о необходимости освободить участок, но тот обращение проигнорировал. Теперь акимат подал в суд.

"В марте этого года предприниматель начал строить в парке Победы колесо обозрения. Наши специалисты вместе с полицейскими сделали предупреждение в устной и письменной формах. Но бизнесмен проигнорировал это и завершил строительство. Разрешения на строительство на государственной земле ему никто не давал. Аттракционы никто не тестировал, так что они могут представлять опасность для жителей", – предупредил посетителей парка заместитель акима города Нурсултан Исабеков.

В ближайшие дни Тараз посетят участники международной экспедиции.