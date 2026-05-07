В Туркестане ввели запрет на использование беспилотников
В Туркестане ввели ограничения на использование дронов из-за подготовки к международным мероприятиям. Об этом сообщили в акимате региона, передает Zakon.kz.
Как пишет сайт телеканала "24KZ" со ссылкой на городскую администрацию, с 7 мая и до завершения саммита в Туркестане запуск беспилотников без разрешения уполномоченных органов запрещен.
"Меру приняли для обеспечения безопасности", – отмечается в сообщении.
Власти также напомнили: за незаконное использование дронов предусмотрена административная ответственность. Нарушителям грозят штрафы, а техника может быть конфискована.
Ранее сообщалось, что правительство утвердило Генплан Туркестана.
