В Туркестане ввели запрет на использование беспилотников

В Туркестане ввели ограничения на использование дронов из-за подготовки к международным мероприятиям. Об этом сообщили в акимате региона, передает Zakon.kz.

Как пишет сайт телеканала "24KZ" со ссылкой на городскую администрацию, с 7 мая и до завершения саммита в Туркестане запуск беспилотников без разрешения уполномоченных органов запрещен.

"Меру приняли для обеспечения безопасности", – отмечается в сообщении.

Власти также напомнили: за незаконное использование дронов предусмотрена административная ответственность. Нарушителям грозят штрафы, а техника может быть конфискована.

