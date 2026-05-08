В Минюсте ответили, будет ли вице-президент уходить после выборов президента

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Министр юстиции Ерлан Сарсембаев 8 мая 2026 года на заседании палат Парламента РК озвучил, будет ли вице-президент Казахстана слагать полномочия после вступления в должность вновь избранного президента, передает корреспондент Zakon.kz.

Cенатор Бекболат Орынбеков озвучил, что, согласно Конституции, правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным Курултаем. "Кроме того, в соответствии с пунктом 1 статьи 20 проекта Конституционного закона полномочия руководителей государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту, прекращаются при вступлении в должность вновь избранного президента. При этом они исполняют свои обязанности до назначения главой государства руководителей этих органов. Аналогичный механизм предусмотрен и для акимов столицы и областей, полномочия которых прекращаются при вступлении в должность. В этой связи у меня такой вопрос: считаете ли вы возможным распространить данный механизм и на должность вице-президента, а именно – прекращение его полномочий при вступлении в должность вновь избранного президента?" – дополнил он. Министр юстиции Ерлан Сарсембаев озвучил, что внедрение института вице-президента в целом обеспечивает устойчивость и системную работу. "Вице-президент не будет управлять индивидуальным государственным органом, но будет выступать от имени президента. И, учитывая эту позицию, сложение им полномочий перед вновь избранным президентом мы не считаем необходимым", – ответил он. Ранее Ерлан Сарсембаев рассказал о ключевых новеллах конституционного закона "О президенте".

