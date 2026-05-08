Почему в Казахстане пока не планируют вводить электронное голосование

Член Центральной избирательной комиссии (ЦИК РК) Шавкат Утемисов в кулуарах правительства 8 мая 2026 года высказался о введении в Казахстане электронного голосования, передает корреспондент Zakon.kz.

Утемисов уточнил, что ЦИК изучает международный опыт.

"В ООН зарегистрировано 193 страны. На сегодняшний день только в 40 странах есть электронное голосование. Было или отменено. Или в пилотном режиме используется. Есть такая тенденция, когда вводят электронное голосование, затем, опробовав его на практике, начинают от него отказываться. Вот у нас точно на сегодняшний день статистика, что в 12 странах так произошло. В Германии, Нидерландах, Норвегии – они внедрили и затем отказались из-за того, что возник вопрос кибербезопасности", – добавил он.

По его словам, на фоне развития цифровых технологий и искусственного интеллекта самый важный вопрос – защита голоса каждого избирателя.

"Имея риск вмешательства, это очень настораживающий факт. Поэтому мы изучаем (вопрос введения электронного голосования. – Прим. ред.). Мы не говорим, что отказываемся. Вместе с тем мы не спешим предлагать эту норму... Если говорить об электронных выборах, то это значительная сумма. Сейчас мы даже не готовы говорить. Намного дороже классических выборов. Это связано опять-таки с организацией. Во-первых, оборудование. Оно должно быть защищено. Оно должно быть приобретено. И самое главное, вопрос кибербезопасности. Должно быть соответствующее оборудование, которое способно защитить от атак систему Центризбиркома", – резюмировал Утемисов.

Ранее депутаты на совместном заседании палат Парламента РК одобрили в первом чтении проект Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан".