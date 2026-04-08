Резкое похолодание, снег и дожди с грозами обрушатся на Казахстан – прогноз на 9-11 апреля

По Казахстану 9-11 апреля 2026 года ударит непогода – снег, ливни и резкое похолодание. Об этом предупредили специалисты РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Так, из распространенного прогноза следует, что:

"В ближайшие дни на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди. 9 апреля на северо-западе, севере, юго-востоке, 10 апреля на западе, севере, юго-востоке республики ожидаются сильные дожди с грозами, градом, шквалистым ветром, ночью на северо-западе, севере ожидаются осадки (дождь, снег), ночью 11 апреля на востоке страны – снег, низовая метель, гололед. По республике прогнозируется усиление ветра, в ночные и утренние часы – туман".

По данным синоптиков, на севере, северо-западе, в центре и на востоке страны ожидается понижение температуры воздуха:

ночью от 0+8°C до 0-5°C ,

, днем от +10+23°C до +7+15°C.

"На остальной территории температурный фон будет по весеннему комфортным", – добавили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

