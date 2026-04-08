Общество

Резкое похолодание, снег и дожди с грозами обрушатся на Казахстан – прогноз на 9-11 апреля

снегопад, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2026 11:42
По Казахстану 9-11 апреля 2026 года ударит непогода – снег, ливни и резкое похолодание. Об этом предупредили специалисты РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Так, из распространенного прогноза следует, что:

"В ближайшие дни на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди. 9 апреля на северо-западе, севере, юго-востоке, 10 апреля на западе, севере, юго-востоке республики ожидаются сильные дожди с грозами, градом, шквалистым ветром, ночью на северо-западе, севере ожидаются осадки (дождь, снег), ночью 11 апреля на востоке страны – снег, низовая метель, гололед. По республике прогнозируется усиление ветра, в ночные и утренние часы – туман".

По данным синоптиков, на севере, северо-западе, в центре и на востоке страны ожидается понижение температуры воздуха:

  • ночью от 0+8°C до 0-5°C,
  • днем от +10+23°C до +7+15°C.

"На остальной территории температурный фон будет по весеннему комфортным", – добавили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Материал по теме

Морозы до -5°C вернутся в Казахстан

О том, какие регионы Казахстана затронуло штормовое предупреждение, объявленное синоптиками на 8 апреля 2026 года, можете узнать здесь.

Динара Халдарова
Читайте также
"Зашла с козырей": Светлана Лобода "взломала" казахский вайб в Threads перед концертом в Алматы
12:10, Сегодня
"Зашла с козырей": Светлана Лобода "взломала" казахский вайб в Threads перед концертом в Алматы
Снег и резкое похолодание обрушатся на Казахстан
12:04, 06 апреля 2026
Снег и резкое похолодание обрушатся на Казахстан
Сильные осадки и похолодание: прогноз погоды в Казахстане на 11-13 апреля
14:16, 10 апреля 2024
Сильные осадки и похолодание: прогноз погоды в Казахстане на 11-13 апреля
Читайте также
"Где твой пояс?": Хамзат Чимаев сказал "неудобную правду" Арману Царукяну
12:58, Сегодня
"Где твой пояс?": Хамзат Чимаев сказал "неудобную правду" Арману Царукяну
Тренер женской сборной Казахстана сделала заявление после удачного выступления на ЕВРО
12:42, Сегодня
Тренер женской сборной Казахстана сделала заявление после удачного выступления на ЕВРО
Звёзды казахстанского бокса прибыли в Бразилию на УТС перед первым этапом Кубка мира
12:25, Сегодня
Звёзды казахстанского бокса прибыли в Бразилию на УТС перед первым этапом Кубка мира
Международная федерация хоккея на льду отменила чемпионат мира
12:18, Сегодня
Международная федерация хоккея на льду отменила чемпионат мира
