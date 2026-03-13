Ночью снег, днем дождь: синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 14 марта
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую субботу, 14 марта 2026 года, предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.
Из него следует, что отрог антициклона обусловит погоду без существенных осадков на большей части территории республики.
"Только на севере и востоке Казахстана с уходящей ложбиной циклона пройдет ночью снег, днем – осадки (дождь, снег)".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Также сообщается, что по республике ожидается туман, на севере, востоке – усиление ветра, низовая метель.
Ранее синоптики рассказали, что Казахстан ждет резкое потепление до +15°С. Подробнее о погоде на 14-16 марта 2026 года можете узнать здесь.
