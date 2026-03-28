У многодетной казахстанки отобрали детей за издевательства над ними

В Шымкенте суд ограничил в родительских правах женщину, которую обвиняли в издевательстве над собственными детьми, сообщает Zakon.kz.

Как передает "Седьмой канал", 29-летняя мать четверых детей творила невообразимые вещи:

срезала и выдергивала волосы на голове;

прижигала детей утюгом и раскаленной вилкой;

била их металлическими предметами;

возила к реке и окунала в холодную воду, проделывая тоже самое дома в ванне.

Тревогу этой зимой забили педагоги двух старших детей, когда те перестали ходить в школу.

"В итоге, всех четверых детей у матери изъяли. Ее родительские права теперь ограничены, а еще она должна будет платить алименты", – говорится в репортаже.

Вслед за гражданским судом последует и уголовный. Далее женщину намерены судить по факту жестокого обращения с детьми.

