Общество

У многодетной казахстанки отобрали детей за издевательства над ними

В Шымкенте женщину лишили родительских прав, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2026 06:06 Фото: Zakon.kz
В Шымкенте суд ограничил в родительских правах женщину, которую обвиняли в издевательстве над собственными детьми, сообщает Zakon.kz.

Как передает "Седьмой канал", 29-летняя мать четверых детей творила невообразимые вещи:

  • срезала и выдергивала волосы на голове;
  • прижигала детей утюгом и раскаленной вилкой;
  • била их металлическими предметами;
  • возила к реке и окунала в холодную воду, проделывая тоже самое дома в ванне.

Тревогу этой зимой забили педагоги двух старших детей, когда те перестали ходить в школу.

"В итоге, всех четверых детей у матери изъяли. Ее родительские права теперь ограничены, а еще она должна будет платить алименты", – говорится в репортаже.

Вслед за гражданским судом последует и уголовный. Далее женщину намерены судить по факту жестокого обращения с детьми.

19 марта 2026 года в соцсетях появилось видео с камер уличного наблюдения, на котором избивают школьника в Шымкенте. В полиции раскрыли обстоятельства произошедшего.

Алия Абди
Алия Абди
