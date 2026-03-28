У многодетной казахстанки отобрали детей за издевательства над ними
Фото: Zakon.kz
В Шымкенте суд ограничил в родительских правах женщину, которую обвиняли в издевательстве над собственными детьми, сообщает Zakon.kz.
Как передает "Седьмой канал", 29-летняя мать четверых детей творила невообразимые вещи:
- срезала и выдергивала волосы на голове;
- прижигала детей утюгом и раскаленной вилкой;
- била их металлическими предметами;
- возила к реке и окунала в холодную воду, проделывая тоже самое дома в ванне.
Тревогу этой зимой забили педагоги двух старших детей, когда те перестали ходить в школу.
"В итоге, всех четверых детей у матери изъяли. Ее родительские права теперь ограничены, а еще она должна будет платить алименты", – говорится в репортаже.
Вслед за гражданским судом последует и уголовный. Далее женщину намерены судить по факту жестокого обращения с детьми.
