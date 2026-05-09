Общество

Состояние медведя в одном из зоопарков встревожило казахстанцев

Зоопарк Усть-Каменогорска, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2026 07:50 Фото: 2gis.kz/Александра Елина
На неудовлетворительные условия содержания медведей в зоопарке Усть-Каменогорска обратили внимание в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Видео с тревожным состоянием питомца зоопарка 8 мая опубликовал Instagram-паблик Jagdaikz. В описании к нему говорится, что один из медведей несколько часов сидел в углу. При этом выглядел истощенным и напуганным.

Очевидцы предположили, что животное могло испытывать жажду или стресс из-за другого медведя-соседа. Со слов посетителей, они попытались обратить внимание сотрудников на состояние животного, но столкнулись с грубой реакцией и насмешками.

В соцсетях пользователи требуют обратить внимание на условия содержания животных и провести проверку.

"Все полностью подтверждаю! Мы раза три подходили к этим медведям, он там при нас сидел четыре часа, а дальше не знаю даже. Голодный и без воды, плакать хотелось нам от этого зрелища. Пожалела, что повела туда детей. Это был стресс для них", – оставила комментарий под публикацией Марина.

В других комментариях Instagram-пользователи отметили акима Усть-Каменогорска, президента Токаева и даже Всемирную организацию защиты животных. Их попросили принять меры в отношении руководства зоопарка.

Также в комментариях призыв к руководству зоопарка дать развернутую информацию о текущем состоянии животного пока остается безответным.

6 мая стало известно о намерениях мажилисменов пересмотреть санкции статьи Уголовного кодекса, касающейся жестокого обращения с животным.

