117 тысяч заплатит житель Актау за шутку над скорой помощью

В Актау 29-летний мужчина ради забавы позвонил в скорую помощь и заявил, что наглотался таблеток, сообщает Zakon.kz.

По информации lada.kz, инцидент произошел вечером 22 мая. Вызов поступил от жителя 26 микрорайона, который заявил медикам, что принял большое количество медикаментов.

Когда врачи осмотрели пациента, он признался в обмане. Юмор горожанина суд оценил в денежном эквиваленте. Вызов признали ложным. В отношении заявителя был составлен административный протокол по статье 438 КоАП.

"За заведомо ложный вызов специальных служб на жителя Актау наложен штраф в размере 117 960 тенге", – добавили в пресс-службе областной станции скорой и неотложной медицинской помощи.

С 1 мая 2025 года в Казахстане изменился порядок работы мобильных бригад при поликлиниках, которые заменят скорую помощь на дневных вызовах по четвертой категории срочности.