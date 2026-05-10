"Это праздник со слезами на глазах, а не повод для веселья в ходе массовых шествий" – эксперт

В Казахстане День Победы все заметнее приобретает иной общественный смысл. Акцент постепенно смещается от масштабных военных парадов и демонстрации силы к памяти, уважению к ветеранам, семейной истории и осмыслению цены войны, сообщает Zakon.kz.

На фоне сложной международной обстановки и роста глобальной напряженности Казахстан сохраняет более сдержанный формат празднования 9 Мая, делая ставку на поддержку ветеранов, сохранение исторической памяти и ценность мира. Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что для Казахстана приоритетами остаются стабильность, дипломатия, межнациональное согласие и ответственная внешняя политика. В своем поздравлении глава государства отметил подвиг миллионов казахстанцев, участвовавших в сражении и подчеркнул, что священный долг современников – разъяснять потомкам смысл героизма старшего поколения. О том, почему Казахстан выбирает именно такой формат памяти, рассказала аналитик и приглашенный эксперт центра CASPIA Ляман Назарова.

– В Казахстане День Победы все чаще воспринимается не как масштабное массовое празднование, а как день памяти, уважения и благодарности поколению победителей. На ваш взгляд, почему для казахстанского общества сегодня особенно важно сохранять именно такой, более сдержанный и человеческий формат 9 мая?





– Мне кажется, что для Казахстана такой формат 9 мая сегодня естественен по нескольким причинам. Во-первых, у войны здесь очень личное измерение. Практически в каждой семье есть история фронта, эвакуации и потери. Поэтому акцент постепенно смещается с демонстрации силы на человеческую память и на судьбы конкретных людей. Во-вторых, Казахстан – молодое государство с очень разными взглядами и идентичностью общества. В такой ситуации чрезмерная политизация или милитаризация памяти может скорее разделять, чем объединять. И я думаю, что это подходит не только Казахстану, но и, в принципе, многим странам СНГ. А формат памяти, уважения и благодарности, наоборот, создает общий эмоциональный язык для разных поколений и разных групп общества. И, наконец, сейчас современный мир в целом меняет отношение к подобным датам.





– В последние годы Казахстан проводит 9 мая без излишней милитаризации и масштабных парадов, делая акцент на поддержке ветеранов, исторической памяти и семейных ценностях. Можно ли сказать, что это отражает миролюбивый и взвешенный подход государства к вопросам истории и памяти?





– Это действительно отражает достаточно взвешенный подход государства. Причем здесь важно понимать, что отказ от излишней милитаризации не означает отказ от памяти или попытки переписать историю. Это скорее про то, что смещается акцент. Сегодня Казахстан делает упор на поддержку ветеранов, семейную память, историческое наследие, особенно в свете обновленной Конституции и следования традициям. Это более спокойная, зрелая модель работы с историей. Государство показывает, что память о войне может существовать не только через демонстрацию военной техники и парадов, но и через уважение к людям, через сохранение исторического опыта.





– В своем поздравлении 9 Мая президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность мира, стабильности и ответственной дипломатии. Насколько нынешний формат празднования соответствует общей внешнеполитической линии Казахстана как государства, выступающего за диалог и снижение международной напряженности?





– На мой взгляд, здесь действительно прослеживается связь. В последние годы Казахстан во главе с президентом Токаевым позиционирует себя как государство, которое делает ставку на многовекторность, о чем неоднократно заявлялось, пытается сохранять дипломатический баланс и снижать уровень конфронтации. Это заметно и по внешней политике, и по риторике руководства страны. Для Казахстана это особенно важно, потому что страна находится между крупными центрами силы и традиционно старается избегать жесткого вовлечения в чужие конфликты и идеологические противостояния. Именно такая внешняя политика Токаева сейчас приносит наибольшие плоды, если смотреть на ситуацию как в регионе, так и за его пределами.





– Многие страны сегодня переосмысливают формат памятных дат, связанных с войной. Как вы считаете, может ли казахстанская модель с акцентом на память, благодарность, поддержку ветеранов и ценность мира стать примером более современной и гуманистической культуры памяти?





– Думаю, да. Особенно это актуально для государств, которые ищут более современный язык для разговора об истории. Мне кажется, это очень актуальный подход для XXI века, потому что новые поколения все дальше от непосредственного опыта войны. И с ними все сложнее говорить исключительно через традиционный героический пафос. А вот через семейную историю, уважение к старшему поколению и прежде всего разговор о цене мира – это сейчас гораздо понятнее и живее для них. При этом важно, что Казахстан пытается сохранять саму историческую значимость Победы, не обесценивая вклад предыдущих поколений.





– Если смотреть шире, можно ли говорить, что нынешний подход Казахстана к 9 Мая отражает более глубокую государственную философию, которую продвигает президент Токаев: уважение к истории без агрессии, дипломатия вместо конфронтации и приоритет мира как главной ценности для будущих поколений?





– Я думаю, что да, это действительно может отражать более широкую философию государства. По крайней мере, если смотреть на официальную риторику и не только риторику, но и на практические шаги, которые предпринимает президент Токаев, видно, что Казахстан позиционирует себя как государство прагматичное, ориентированное на стабильность и баланс. Это касается и внешней политики, и внутренней повестки, и, говоря о данном случае, отношения к исторической памяти. Для Казахстана, который находится в непростом регионе, мир – это базовая ценность. И в этом смысле такой спокойный формат празднования действительно становится частью политической логики. То есть помнить о войне, чтобы ценить мир, стабильность и не возводить войну в ранг романтизации.