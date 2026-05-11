"Создает прямую угрозу жизни": полиция обратилась к казахстанским пешеходам

Полицейские области Абай выступили с важным заявлением. Несмотря на регулярные рейды, жители продолжают переходить дорогу в неположенных местах, создавая смертельно опасные ситуации для себя и водителей, передает Zakon.kz.

Согласно последним данным, с начала текущего года 1456 пешеходов нарушили правила дорожного движения, переходя проезжую часть вне установленных мест.

Переход дороги в неустановленном месте может привести к тому, что водители не успеют среагировать, что, в свою очередь, создает прямую угрозу жизни и здоровью людей, отмечают полицейские.

"В этой связи сотрудники полиции области Абай вновь напоминают о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения. Правоохранительные органы не ограничиваются выявлением и применением мер к нарушителям, но также усиливают профилактическую работу: усиливается патрульный контроль, проводятся разъяснительные мероприятия в учебных заведениях и общественных местах, организуются информационные кампании". ДП области Абай

Департамент полиции области Абай в целях обеспечения дорожной безопасности напоминает пешеходам о необходимости строго соблюдать следующие правила:

переходите дорогу только по обозначенным пешеходным переходам ("зебре");

обязательно обращайте внимание на сигналы светофора и дождитесь зеленого света;

перед переходом дороги сначала посмотрите налево и направо и убедитесь, что транспорт полностью остановился;

избегайте перехода дороги в наушниках или отвлекаясь на телефон;

в темное время суток используйте светоотражающие элементы;

помните, что переход проезжей части в неустановленном месте влечет за собой ответственность.

