Полиция обратилась к казахстанцам с жестким предупреждением

К казахстанцам с важным напоминанием и серьезным обращением выступило следственное управление области Абай. В их заявлении сказано, что умышленный поджог является особо тяжким преступлением, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают с сожалением, что некоторые воспринимают поджог как "легкий способ" нанести ущерб имуществу, отомстить или запугать кого-то. Однако реальность совершенно иная.

Это – сознательное создание угрозы жизни ни в чем не повинных людей.

Так, при поджогах, совершенных в жилых домах, во дворах или общественных местах, опасность не ограничивается одним объектом. Это угроза неопределенному кругу лиц: детям, пожилым людям, соседям, случайным прохожим.

"Эмоциональный стресс, личные конфликты, гнев, жажда мести или состояние алкогольного опьянения – ничто из этого не освобождает от уголовной ответственности. С точки зрения закона это не оправдание. Поджог является тяжким преступлением. За него применяются строгие меры пресечения, и предусмотрено суровое наказание, вплоть до лишения свободы". Пресс-служба ДП области Абай

Важно понимать: при правовой оценке учитывается не только фактически причиненный ущерб, но и уровень опасности, созданной самим деянием.

То есть даже в случае, когда тяжких последствий удалось избежать, поджог рассматривается как деяние, представляющее высокую общественную опасность. Аргумент "никто не пострадал" не освобождает от ответственности.

"Поджог – не способ решения конфликта и не метод выплеска эмоций. Это преступление, ставящее под угрозу судьбы других людей и способное навсегда изменить жизнь самого виновного". Пресс-служба ДП области Абай

