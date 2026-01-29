Полиция обратилась к казахстанцам с жестким предупреждением
Специалисты подчеркивают с сожалением, что некоторые воспринимают поджог как "легкий способ" нанести ущерб имуществу, отомстить или запугать кого-то. Однако реальность совершенно иная.
Это – сознательное создание угрозы жизни ни в чем не повинных людей.
Так, при поджогах, совершенных в жилых домах, во дворах или общественных местах, опасность не ограничивается одним объектом. Это угроза неопределенному кругу лиц: детям, пожилым людям, соседям, случайным прохожим.
"Эмоциональный стресс, личные конфликты, гнев, жажда мести или состояние алкогольного опьянения – ничто из этого не освобождает от уголовной ответственности. С точки зрения закона это не оправдание. Поджог является тяжким преступлением. За него применяются строгие меры пресечения, и предусмотрено суровое наказание, вплоть до лишения свободы".Пресс-служба ДП области Абай
Важно понимать: при правовой оценке учитывается не только фактически причиненный ущерб, но и уровень опасности, созданной самим деянием.
То есть даже в случае, когда тяжких последствий удалось избежать, поджог рассматривается как деяние, представляющее высокую общественную опасность. Аргумент "никто не пострадал" не освобождает от ответственности.
"Поджог – не способ решения конфликта и не метод выплеска эмоций. Это преступление, ставящее под угрозу судьбы других людей и способное навсегда изменить жизнь самого виновного".Пресс-служба ДП области Абай
Материал по теме
28 января 2026 года на улице К. Мухамедханова в районе Нура города Астаны во время движения загорелся легковой автомобиль. На месте пожарные выяснили, что вспыхнул газовый баллон.