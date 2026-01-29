#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
503.9
603.32
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
503.9
603.32
6.61
Общество

Полиция обратилась к казахстанцам с жестким предупреждением

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 17:13 Фото: Zakon.kz
К казахстанцам с важным напоминанием и серьезным обращением выступило следственное управление области Абай. В их заявлении сказано, что умышленный поджог является особо тяжким преступлением, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают с сожалением, что некоторые воспринимают поджог как "легкий способ" нанести ущерб имуществу, отомстить или запугать кого-то. Однако реальность совершенно иная.

Это – сознательное создание угрозы жизни ни в чем не повинных людей.

Так, при поджогах, совершенных в жилых домах, во дворах или общественных местах, опасность не ограничивается одним объектом. Это угроза неопределенному кругу лиц: детям, пожилым людям, соседям, случайным прохожим.

"Эмоциональный стресс, личные конфликты, гнев, жажда мести или состояние алкогольного опьянения – ничто из этого не освобождает от уголовной ответственности. С точки зрения закона это не оправдание. Поджог является тяжким преступлением. За него применяются строгие меры пресечения, и предусмотрено суровое наказание, вплоть до лишения свободы".Пресс-служба ДП области Абай

Важно понимать: при правовой оценке учитывается не только фактически причиненный ущерб, но и уровень опасности, созданной самим деянием.

То есть даже в случае, когда тяжких последствий удалось избежать, поджог рассматривается как деяние, представляющее высокую общественную опасность. Аргумент "никто не пострадал" не освобождает от ответственности.

"Поджог – не способ решения конфликта и не метод выплеска эмоций. Это преступление, ставящее под угрозу судьбы других людей и способное навсегда изменить жизнь самого виновного".Пресс-служба ДП области Абай

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 17:13
В мужской колонии Атырау произошел пожар: один заключенный пострадал

28 января 2026 года на улице К. Мухамедханова в районе Нура города Астаны во время движения загорелся легковой автомобиль. На месте пожарные выяснили, что вспыхнул газовый баллон.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Токаев обратился к казахстанцам
11:31, 12 февраля 2024
Токаев обратился к казахстанцам
Генпрокуратура обратилась к казахстанцам с предупреждением
11:25, 24 января 2026
Генпрокуратура обратилась к казахстанцам с предупреждением
Дархан Сатыбалды обратился к казахстанцам с важным заявлением
18:11, 11 апреля 2024
Дархан Сатыбалды обратился к казахстанцам с важным заявлением
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Разница очевидна": в Казахстане дали оценку игрокам "Кайрата" в матче против "Арсенала"
17:52, Сегодня
"Разница очевидна": в Казахстане дали оценку игрокам "Кайрата" в матче против "Арсенала"
Рыбакина и Соболенко повторили невероятное достижение сестёр Уильямс
17:45, Сегодня
Рыбакина и Соболенко повторили невероятное достижение сестёр Уильямс
Казахстанский тренер отметил ключевой фактор поражения "Кайрата" от "Арсенала" в ЛЧ
17:32, Сегодня
Казахстанский тренер отметил ключевой фактор поражения "Кайрата" от "Арсенала" в ЛЧ
"Ещё выше": мировой теннис несказанно рад драматичной победе Рыбакиной на Australian Open
17:16, Сегодня
"Ещё выше": мировой теннис несказанно рад драматичной победе Рыбакиной на Australian Open
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: