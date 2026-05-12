#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
461.26
542.58
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
461.26
542.58
6.18
Общество

Два брата производили синтетические наркотики в Арыси

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2026 06:29 Фото: Zakon.kz
В начале мая сотрудники МВД в городе Арысь Туркестанской области ликвидировали нарколабораторию, сообщает Zakon.kz.

Во время разработки установлены два родных брата, которые в частном доме на окраине города организовали незаконное производство синтетических наркотиков в крупном масштабе.

При обыске с места происшествия изъято почти полтонны мефедрона в жидком виде и 1,5 тонны прекурсоров, по которым назначены экспертизы, а также реактор, колбы, магнитная мешалка, канистры, пластиковые лотки и иные оборудования с наслоениями и признаками наркопроизводства.

В отношении фигурантов начато досудебное расследование по статье 297-1 Уголовного кодекса, санкция которой предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.

"Задержанные водворены в изолятор временного содержания. МВД предупреждает: всяческие попытки наладить производство наркотиков будут пресекаться жестко и бескомпромиссно. Работа в данном направлении продолжается", – отметил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Ельдар Абдикенов.

Ранее сообщалось, что алиментщик из Актобе обокрал бизнесмена на 2,5 млн тенге, чтобы оплатить долги.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
КНБ задержал двух жителей Туркестанской области: появилось видео
11:26, 22 июля 2024
КНБ задержал двух жителей Туркестанской области: появилось видео
Нарколабораторию ликвидировали в Кызылординской области
20:14, 01 апреля 2024
Нарколабораторию ликвидировали в Кызылординской области
Пожар на складе, пожар на складских помещениях, горящие склады, горящие складские помещения, тушение складов, огонь, возгорание складских помещений, пожарный кран
06:42, 01 декабря 2024
Жители Туркестанской области чуть не сгорели в санатории
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Он – однобокий": Камару Усман раскритиковал Чимаева за предсказуемость в октагоне
06:48, Сегодня
"Он – однобокий": Камару Усман раскритиковал Чимаева за предсказуемость в октагоне
Впервые в истории футболист из чемпионата Казахстана сыграет на ЧМ
06:16, Сегодня
Впервые в истории футболист из чемпионата Казахстана сыграет на ЧМ
Главный тренер &quot;Актобе&quot; посетовал на обилие травм в команде
05:48, Сегодня
Главный тренер "Актобе" посетовал на обилие травм в команде
Экс-игрок сборной Казахстана стал победителем Лиги чемпионов по футзалу
05:22, Сегодня
Экс-игрок сборной Казахстана стал победителем Лиги чемпионов по футзалу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: