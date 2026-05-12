Два брата производили синтетические наркотики в Арыси

В начале мая сотрудники МВД в городе Арысь Туркестанской области ликвидировали нарколабораторию, сообщает Zakon.kz.

Во время разработки установлены два родных брата, которые в частном доме на окраине города организовали незаконное производство синтетических наркотиков в крупном масштабе.

При обыске с места происшествия изъято почти полтонны мефедрона в жидком виде и 1,5 тонны прекурсоров, по которым назначены экспертизы, а также реактор, колбы, магнитная мешалка, канистры, пластиковые лотки и иные оборудования с наслоениями и признаками наркопроизводства.

В отношении фигурантов начато досудебное расследование по статье 297-1 Уголовного кодекса, санкция которой предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.

"Задержанные водворены в изолятор временного содержания. МВД предупреждает: всяческие попытки наладить производство наркотиков будут пресекаться жестко и бескомпромиссно. Работа в данном направлении продолжается", – отметил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Ельдар Абдикенов.

