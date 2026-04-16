События

Земли на миллиард тенге нашли у экс-главы аграрного фонда, арестованного по делу о хищении

Жандар Омаров, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 10:02 Фото: dialog.egov.kz
Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Шымкенту окончено расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы по созданию и развитию интенсивных яблоневых садов, сообщает Zakon.kz.

Подробности дела в отношении экс-главы АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" Жандара Омарова сегодня, 16 апреля 2026 года, раскрыли в пресс-службе АФМ:

"В рамках программы "Возведение интенсивных яблоневых садов под ключ" осуществлялось финансирование проектов через АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства". Основной целью программы являлось предоставление сельскохозяйственных участков с готовой инфраструктурой в лизинг субъектам предпринимательства. По версии следствия, бывший председатель правления фонда Омаров Ж. Д. организовал схему хищения государственных средств с участием аффилированных лиц и подконтрольных организаций, включая ТОО "Green Mart Kazakhstan".

По данным агентства, закупки товаров и работ проводились с нарушением установленных процедур – преимущественно способом из одного источника, без обеспечения конкурентной среды. Стоимость оборудования, материалов и строительно-монтажных работ искусственно завышалась, а часть предусмотренных работ фактически не выполнялась.

"Несмотря на это, оформлялись фиктивные акты приема-передачи, на основании которых производилось перечисление бюджетных средств. В результате государству причинен ущерб на сумму более 430 млн тенге. Дополнительно установлены факты незаконного получения инвестиционных субсидий, выделяемых в рамках государственной поддержки агропромышленного комплекса. Для этих целей создавались сельскохозяйственные кооперативы, через которые оформлялись заявки на получение субсидий якобы на развитие садов и возмещение понесенных затрат", – следует из распространенного в четверг релиза.

В результате, по версии следствия, на их счета были перечислены бюджетные средства на общую сумму более 327 млн тенге.

"Однако фактически на указанные цели направлено лишь около 20% от общей суммы, тогда как оставшаяся часть – свыше 250 млн тенге – обналичена через доверенных лиц и использована не по целевому назначению".Пресс-служба АФМ РК

С санкции суда, как отметили в агентстве, наложен арест на земельные участки площадью 108 га стоимостью свыше 1 млрд тенге.

"Подозреваемый Омаров Ж. Д. помещен под стражу. Уголовное дело направлено в суд".Пресс-служба АФМ РК

В агентстве напомнили, что по данному факту осуждены бывший управляющий директор фонда Искаков М. К. и руководитель ТОО "Green Mart Kazakhstan" Сазынбек Р. Б. к 8 годам лишения свободы, с конфискацией 4 автомашин.

"В соответствии с п.п. 1 п. 3 ст. 77 Конституции РК и ч. 1 ст. 19 Уголовно-процессуального кодекса РК лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", – заключили в пресс-службе АФМ РК.

30 октября 2025 года стало известно, что Департамент АФМ по Шымкенту ведет расследование в отношении бывшего председателя АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" Жандара Омарова. В агентстве уточнили, что он подозревается в хищении бюджетных средств, выделенных на возведение интенсивных яблоневых садов, путем завышения стоимости работ и оборудования. В результате, по данным АФМ, сумма причиненного ущерба превысила 430 млн тенге, а экс-глава фонда был помещен под стражу сроком на 2 месяца.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Арест на квартиру, подписка о невыезде: в АФМ раскрыли детали дела о хищении миллионов тенге при ремонте дорог
11:29, 25 февраля 2026
Арестовано 528 млн тенге в криптовалюте: АФМ выступило с заявлением по делу NBC TV
16:28, 07 апреля 2026
Ущерб превысил 212 млн тенге: выявлено хищение при капремонте Дома культуры в области Жетысу
10:15, 19 декабря 2025
История повторяется: чемпион мира "отобрал" у казахстанца "золото" на чемпионате Азии
11:04, Сегодня
Казахстанский теннисист завершил выступление на грунтовом топ-турнире в США
10:52, Сегодня
Нурканат Серикбаев досрочно победил призёра чемпионата мира и сразится за "бронзу" на ЧА
10:44, Сегодня
Назначены судьи и инспекторы на матчи шестого тура КПЛ
10:34, Сегодня
