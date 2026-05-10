К любителям оставлять "наскальные рисунки" на исторических объектах обратилось МВД

Министерство внутренних дел выпустило обращение к гражданам, которые рисуют на природных и исторических объектах, сообщает Zakon.kz.

Как заявили в МВД, в последнее время участились случаи порчи природных и исторических объектов ради "хайпа" и публикации видео в социальных сетях.

"Подобные действия наносят ущерб культурному и природному наследию страны и влекут ответственность, предусмотренную законом. Природные памятники, заповедники, национальные парки и исторические объекты являются национальным достоянием Казахстана и находятся под охраной государства. Нанесение надписей, повреждение скал, памятников и других объектов культуры и природы – не безобидная шалость, а нарушение закона, за которое предусмотрена ответственность", – говорится в обращении.

Согласно статье 294 Уголовного кодекса "Вандализм", за порчу объектов, охраняемых государством, предусмотрено наказание в виде штрафа от 100 до 2000 МРП, общественных работ, ареста сроком до 50 суток, ограничения свободы либо лишения свободы на срок до трех лет.

"МВД напоминает, что уважение к окружающим, истории и природе своей страны – обязанность каждого гражданина. Любые проявления вандализма будут получать принципиальную правовую оценку, поскольку закон и порядок основываются на ответственности каждого, а наказание за подобные правонарушения является неотвратимым". МВД РК

Ранее скандал из-за надписей на скалах закончился судом в Мангистау.