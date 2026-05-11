Непогода во всех регионах: опубликовано штормовое предупреждение на вторник

"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 12 мая 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Астане, Алматы, Шымкенте и во всех 17 областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В Астане ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса. Ветер северо-западный, западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

В конце дня на северо-востоке Акмолинской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ночью ожидаются заморозки 1-6 градусов. Ветер северо-западный, западный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Кокшетау ветер северо-западный, западный, порывы 15-20 м/с.

В Алматы ночью ожидается временами сильный дождь. Временами гроза. В горах Иле-Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов Алматы) ожидаются ночью осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), днем дождь. Временами гроза. Ветер юго-западный, временами порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге Алматинской области ожидается временами сильный дождь, в горных районах области временами сильные осадки (дождь, снег). На юге, в горных районах области гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на юге, востоке, в предгорных, горных районах области порывы 15-20 м/с. На севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Конаеве ночью временами ожидаются дождь, гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Шымкенте ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

Днем в горах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, на западе, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Туркестане ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

В центре, на юге, востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный, в центре, на юге, востоке области 15-20 м/с. На севере, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В городе Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере области Абай ожидается туман. Ветер северо-западный, северный, на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 25 м/с. Ночью на западе, востоке, в центре области заморозки 3 градуса. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Семее ожидается ветер северо-западный, северный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере, юге области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный, на западе, севере, юге области 15-20, порывы 23 м/с. Ночью на севере, востоке области заморозки 3 градуса. На юго-востоке, юге, в центре области ожидается высокая пожарная опасность. В городе Усть-Каменогорске ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

Днем на юге, севере, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. В городе Актау ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

Ночью на юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза, в горных районах области сильный дождь, град, шквал, днем в горных районах области дождь, гроза. В горных районах области туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Таразе ночью временами ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-восточный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области ожидается ветер западный, ночью на юге области, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Ночью по области заморозки 1-6 градусов. На западе, севере, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Караганде ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, востоке области Улытау ожидаются заморозки 3 градуса. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром в горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер северо-восточный, на востоке, юге области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. На юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на востоке Актюбинской области ожидаются заморозки 1 градус. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, юге Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В городе Атырау днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, порывы 15-18 м/с.

Днем на севере, востоке Костанайской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-западный, западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области ожидаются заморозки 3 градуса. В городе Костанае днем ожидаются дождь, гроза.

Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный 15-20 м/с, днем на севере, востоке, юге области порывы 23-28 м/с. Ночью на западе, востоке области ожидаются заморозки 3 градуса. В городе Петропавловске ожидается ветер северо-западный 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с.

В Павлодарской области ожидается ветер западный, северо-западный 15-20, днем на западе, севере, востоке области порывы 23-28 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Павлодаре ожидается ветер западный, северо-западный 15-20, днем порывы 23-28 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ранее "Казгидромет" обратился к жителям Актобе с предупреждением.