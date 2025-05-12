По-летнему жарко будет в Астане, Алматы и Шымкенте: прогноз на 13, 14 и 15 мая

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Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 13 по 15 мая 2025 года. Из него следует, что жителей этих мегаполисов ожидает по-летнему жаркая погода, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане: 13 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +28+30°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +28+30°С. 14 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +30+32°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +30+32°С. 15 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +31+33°С. Прогноз погоды по Алматы: 13 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +27+29°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +27+29°С. 14 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +30+32°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +30+32°С. 15 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +32+34°С. Прогноз погоды по Шымкенту: 13 мая: небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +34+36°С.

небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +34+36°С. 14 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +35+37°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +35+37°С. 15 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +37+39°С. Материал по теме Жара до +38°С и дожди: в Астане, Алматы и 15 областях объявили штормовое предупреждение Ранее синоптики сообщили, что 44-градусная жара идет в Казахстан.

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