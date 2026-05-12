Общество

Мощный антициклон накрыл Казахстан и принес резкое похолодание: что ждет Астану, Алматы, Шымкент 12-14 мая

цветение, снег, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2026 09:39 Фото: pixabay
В Казахстане резко похолодало. Причину назвали специалисты РГП "Казгидромет", которые предоставили прогноз погоды по стране, а также Астане, Алматы и Шымкенту на 12-14 мая 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, понижение температуры воздуха на всей территории Казахстана принес антициклон с районов Скандинавии.

"Подпитываемый холодными воздушными массами, он продолжит оказывать свое влияние и в ближайшие дни, сохраняя в ночные часы отрицательные температуры воздуха в северных, восточных и центральных регионах. А по мере смещения антициклона через территорию страны 13 мая ночью заморозки ожидаются и в юго-восточных регионах".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, заморозки до -3°С ожидаются в столице республики, ливни – в южной столице, а в третьем крупнейшем мегаполисе будет без осадков.

Прогноз погоды по Астане

  • 12 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный 9-14, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью заморозки -1-3°С, днем +13+15°С.
  • 13 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +14+16°С.
  • 14 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +16+18°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 12 мая: облачно, дождь, гроза, ночью временами сильный дождь. Ветер юго-западный 3-8, ночью порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +14+16°С.
  • 13 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +17+19°С.
  • 14 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +19+21°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 12 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +22+24°С.
  • 13 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +24+26°С.
  • 14 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +26+28°С.

"Казгидромет" обратился к жителям Актобе с предупреждением

Ранее синоптики сообщили, что непогода накроет все регионы Казахстана. Подробнее о штормовом предупреждении на 12 мая 2026 года можете узнать по ссылке.

Динара Халдарова
