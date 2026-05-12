Ножи, кастеты, дубинки: с чем ходят по улицам Алматы

Более 600 ножей и других опасных предметов изъяла полиция у жителей Алматы, сообщает Zakon.kz.

12 мая 2026 года в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города рассказали, что в результате оперативно-профилактических мероприятий из незаконного оборота изъята 681 единица ножей, кастетов, дубинок и других предметов, представляющих угрозу общественной безопасности.

"Наличие при себе ножей, кастетов и других запрещенных предметов недопустимо и влечет установленную законом ответственность. Особое внимание обращаем на несовершеннолетних. Уважаемые родители, контролируйте, какие предметы находятся у ваших детей, и не допускайте их вовлечения в противоправные действия", – подчеркнул начальник Управления общественной безопасности ДП Алматы Тимур Ногайбаев.

Ранее в полиции рассказали о пресечении незаконной продажи пневматического и холодного оружия в результате мониторинга социальных сетей.