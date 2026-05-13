#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
463.91
544.63
6.26
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
463.91
544.63
6.26
Общество

"Вплоть до пожизненного": жесткое предупреждение сделало МВД перед каникулами

МВД РК, Министерство внутренних дел РК, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 09:12 Фото: Zakon.kz
13 мая 2026 года Министерство внутренних дел (МВД) обратилось к школьникам и студентам, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о предстоящих летних каникулах.

"В преддверии летних каникул МВД обращает ваше внимание на важные вопросы безопасности. Скоро начинаются долгожданные летние каникулы – время отдыха, свободы и новых впечатлений. Но есть нюанс. Именно летом в интернете и социальных сетях часто появляются заманчивые предложения: быстрые деньги, легкая работа, высокий доход без усилий. Однако за этим нередко скрывается незаконная деятельность", – говорится в обращении.

Речь идет о наркокурьерах, закладчиках, о распространении и рекламе наркотиков.

"Важно понимать: это не просто риск, это уголовное преступление. Министерство внутренних дел напоминает: ответственность за наркопреступления наступает с 16 лет. Наказание предусмотрено самое строгое вплоть до пожизненного лишения свободы. Одна "легкая подработка" может перечеркнуть всю жизнь", – предупредили в МВД.

В ведомстве просят молодежь: если вам предлагают сомнительную работу – откажитесь.

"Не рискуйте своей свободой, судьбой и жизнью ради иллюзии быстрых денег. Выбирайте разумно не на одно лето, а на всю жизнь. Свобода дороже денег. Будущее важнее наживы", – обратились в МВД.

Учебный год в школах Казахстана официально завершится 25 мая.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Социальные сети, социальная сеть, приложение, приложения, телефон, мобильный интернет, соцсеть, соцсети
09:07, 26 января 2026
МВД сделало срочное предупреждение о знакомствах в соцсетях
Как не попасться на уловки мошенников: предупреждение от МВД
09:21, 21 марта 2024
Как не попасться на уловки мошенников: предупреждение от МВД
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, сотрудник полиции
14:02, 31 октября 2025
"Сохраняйте человеческое достоинство": МВД обратилось к казахстанцам с жестким заявлением
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Саркенов в финальной серии WHL
09:41, Сегодня
Команда казахстанского хоккеиста уступает в финальной серии плей-офф заокеанской лиги
&quot;Красочная встреча&quot;: в России назвали точный счёт матча &quot;Актобе&quot; - &quot;Алтай&quot; в Кубке РК
09:33, Сегодня
"Красочная встреча": в России назвали точный счёт матча "Актобе" - "Алтай" в Кубке РК
Узбекистан опережает РК в Ташкенте
09:15, Сегодня
Сборная Узбекистана опережает Казахстан по количеству финалистов ЧА по боксу в Ташкенте
Прогноз Рыбакина - Свитолина
08:34, Сегодня
Стал известен прогноз аналитика на четвертьфинал Елены Рыбакиной на "тысячнике" в Риме
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: