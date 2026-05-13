"Вплоть до пожизненного": жесткое предупреждение сделало МВД перед каникулами
Фото: Zakon.kz
13 мая 2026 года Министерство внутренних дел (МВД) обратилось к школьникам и студентам, сообщает Zakon.kz.
Речь идет о предстоящих летних каникулах.
"В преддверии летних каникул МВД обращает ваше внимание на важные вопросы безопасности. Скоро начинаются долгожданные летние каникулы – время отдыха, свободы и новых впечатлений. Но есть нюанс. Именно летом в интернете и социальных сетях часто появляются заманчивые предложения: быстрые деньги, легкая работа, высокий доход без усилий. Однако за этим нередко скрывается незаконная деятельность", – говорится в обращении.
Речь идет о наркокурьерах, закладчиках, о распространении и рекламе наркотиков.
"Важно понимать: это не просто риск, это уголовное преступление. Министерство внутренних дел напоминает: ответственность за наркопреступления наступает с 16 лет. Наказание предусмотрено самое строгое вплоть до пожизненного лишения свободы. Одна "легкая подработка" может перечеркнуть всю жизнь", – предупредили в МВД.
В ведомстве просят молодежь: если вам предлагают сомнительную работу – откажитесь.
"Не рискуйте своей свободой, судьбой и жизнью ради иллюзии быстрых денег. Выбирайте разумно не на одно лето, а на всю жизнь. Свобода дороже денег. Будущее важнее наживы", – обратились в МВД.
Учебный год в школах Казахстана официально завершится 25 мая.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript