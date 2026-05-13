Потеряли маму: трогательную историю спасения диких утят в Алматы обсуждает Казнет

Алматинка по пути домой на улице увидела утку, которая явно просила о помощи. Оказалось, ее детеныши не могли выбраться из арыка. Zakon.kz поделится, как история со спасением семейства превратилась в драму.

О спасательной операции на своей страничке в Instagram рассказала Алия Байтугаева. По ее словам, после тренировок она возле дома заметила утку, которая громко пищала и звала на помощь. Женщина пошла за ней и в арыке увидела пернатое потомство. Помочь всем самостоятельно она не смогла и позвала супруга. Чат GPT посоветовал им заманить утят в корзину, а после отнести их в ближайший водоем.

Все шло по плану, но одна из крох убежала и упала в колодец. Там была трехметровая глубина. Супруги специально съездили и купили трос. Мужчина спустился и вытащил утенка.

"До спуска в колодец мы выпустили утят к маме, а пока вытащили кроху, его семья ушла. Потеряли маму, обыскались ее везде вокруг, так и не нашли". Алия Байтугаева

На водоеме подкидыша чужие мамы отказались принимать. Тогда паре пришлось дикую птичку отогревать и кормить дома. Когда он набрался сил, они принялись искать ему новое "гнездо".

"Посмотрите на это маленькое чудо. Я не такой человек, который может накормить, а потом где-то в речке оставить со словами: "Будь что будет. Это дикая природа". Я потом просто не смогу нормально спать. Я уверена, он не выживет, не примкнет к другим уткам сейчас. Потому что он будет искать маму, он напуган. Сейчас мы более или менее привели его в порядок, он стал живенький, хорошенький, безобидный совсем. Кто разводит уток, возьмите его себе, чтобы месяц пожил, подрос, а потом отпустить в дикую природу". Алия Байтугаева

На просьбу откликнулась фермер из города Есика. Семья курьером отправила спасеныша к ней, позже получив видеоотчет, что он благополучно добрался и с ним все хорошо.

Комментаторы признались, что история затронула их до глубины души.

У вас прекрасный муж.

Алия, какое у вас большое и доброе сердце. И спасибо вашему мужу Диасу, он вас настолько любит, что делает все, что для вас важно. Вы оба подаете пример, чтобы люди помнили, что они люди и не проходили мимо, когда видят, что животное попало в беду. Мое уважение вам.

Вы невероятная. Спасибо, что спасли утят.

Вы прекрасный человек! Чем больше смотрю вас, тем больше уважаю! Тем более в наше время жестокого обращения с животными вы как маяк, как пример для других!

Надо было сперва вытащить утенка, а потом отпустить маму. До этого они бы спокойно посидели в ящике.

