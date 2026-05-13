Общество

Убийство Нурай Серикбай в Шымкенте: какой статус у родных подозреваемого

Фото: polisia.kz
Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов 13 мая 2026 года в кулуарах Мажилиса высказался о ходе расследования убийства студентки Нурай Серикбай в Шымкенте, передает корреспондент Zakon.kz.

Санжар Адилов сообщил, что следователь выехал в Алматы для получения результатов экспертизы.

"Подозреваемый признан вменяемым и сейчас проводятся следственные действия. Мы в полном объеме проверяем доводы потерпевших. Допросы проводятся в Департаменте полиции", – добавил он.

Журналисты поинтересовались, чем завершилась проверка его родственников.

"Подозреваемыми какие-либо другие лица, кроме основного подозреваемого, не признаны. Это уже материалы конкретного уголовного дела, у нас есть доводы потерпевшей стороны – какие следственные действия провести, кого допросить. Мы сейчас точечно со стороной защиты отрабатываем", – резюмировал вице-министр.

21-летняя студентка Нурай Серикбай скончалась 11 января 2026 года от ножевых ранений, которые нанес ее знакомый. Подозреваемый в убийстве скрылся с места преступления. Но 13 января в полиции заявили о его задержании в 10 км от Шымкента. Позднее родные девушки раскрыли детали жестокого убийства.

