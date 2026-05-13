"Заметных результатов нет": за что Бектенов раскритиковал министра экологии и какое поручение дал Налибаеву

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Центра по мониторингу реализации инициативы президента "Таза Қазақстан". Рассмотрены ход реализации соответствующей концепции в регионах, меры по поддержке волонтерского движения, а также развитие экологического туризма, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 13 мая 2026 года, рассказали в пресс-службе правительства РК.

"Президентская инициатива "Таза Қазақстан" является одним из основополагающих принципов новой Конституции. Это подчеркивает приоритетность задач по охране окружающей среды, формированию экологической культуры населения и бережному отношение к природе. В утвержденной Концепции "Таза Қазақстан" важная роль отводится местным исполнительным органам как основному звену реализации экологической политики", – отметил Олжас Бектенов.

По информации акима Алматы Дархана Сатыбалды, в рамках экологических акций в мегаполисе приняли участие 146 тыс. человек. Проведено 7 общегородских субботников на 126 локациях, вывезено 18 тыс. куб. м отходов. С апреля текущего года в городе внедрена новая модель санитарного содержания "Один район – один подрядчик от фасада до фасада". Такой подход позволяет повысить качество уборки, контроля и оперативности реагирования на обращения жителей. В рамках озеленения высажено свыше 1,4 млн зеленых насаждений. Ведется работа по декоративно-цветочному оформлению города. С текущего года площадь цветочного озеленения увеличена вдвое – до 450 тыс. куб. м. Параллельно в текущем году был запущен первый мобильный экотрак, продвигающий экологические практики и культуру раздельного сбора отходов. Экотрак активно применяется на спортивных и культурных мероприятиях, вовлекая участников и гостей в экологические инициативы.

В Алматинской области в экологических мероприятиях приняли участие более 271 тыс. человек, высажено 98,1 тыс. деревьев, собрано 6,4 тыс. тонн отходов. Аким Алматинской области Марат Султангазиев доложил о реализации проектов экопарков "Барыс" и "Кочевники". Отмечено, что продолжается строительство завода по сортировке и переработке отходов Kaz Waste Conversion в Карасайском районе мощностью 450 тыс. тонн. Совместно с компанией Freedom Holding ведется благоустройство туристической инфраструктуры: обновлены пляжи Конаева протяженностью 1 км, продолжаются работы на коммунальных пляжах, а также реализуются проекты по благоустройству территории природного парка "Көлсай көлдері" Кегенского района, хребта "Тас Төбе", озера "Тұзкөл" Райымбекского района и вдоль реки Каскелен.

В Актюбинской области высажено 200 тыс. деревьев, установлено 395 камер видеонаблюдения, в 1482 многоквартирных домах – приборы учета воды. Кроме того, построено 26 км велодорожек, установлено 300 фандоматов для приема ТБО и 8 станций для зарядки электромобилей. Аким Актюбинской области Асхат Шахаров доложил, что в 2025 году за счет спонсоров построено 13 парков и скверов, в текущем году планируется реализовать еще 26 проектов.

Для оценки принимаемых мер Министерством экологии и природных ресурсов РК сформирован пилотный рейтинг регионов по реализации инициативы "Таза Қазақстан" с учетом 5 ключевых показателей, в частности, охвата населения услугами по сбору и вывозу ТБО, доли их переработки и утилизации, доли полигонов ТБО, охвата населения экологическими акциями, доли исполненных заявок по TazaQazBot.

Премьер-министр поручил всем акиматам принять меры по повышению эффективности реализации инициативы президента и улучшить показатели по каждому направлению.

Эковолонтерство в рамках "Таза Қазақстан"

На заседании рассмотрены вопросы поддержки волонтерского движения.

"По инициативе главы государства на Генеральной Ассамблее ООН 2026 год провозглашен Международным годом волонтеров. В новой Конституции за государством закреплена обязанность поддерживать добровольцев, признавая волонтерское движение важной составляющей гражданского общества. На сегодня волонтерское движение является ключевой силой инициативы "Таза Қазақстан", объединяя тысячи неравнодушных граждан в решении экологических вопросов и сохранении природных богатств. Это свидетельствует о высоком потенциале и эффективности волонтерского движения, которое требует всесторонней государственной поддержки", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Сегодня в стране действует 810 организаций и 3,5 тыс. инициативных групп, число активных волонтеров достигло 300 тыс. человек.

Заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева доложила, что каждый третий казахстанец участвует в подобных инициативах. Экологическое волонтерство в рамках "Таза Қазақстан" ежегодно объединяет порядка 800 тыс. волонтеров. Отмечено, что для дальнейшего развития движения реализуются 56 проектов и 60 малых грантов. Прорабатываются новые подходы, включая формирование соответствующей концепции, внедрение цифрового паспорта волонтера, а также дополнительные меры стимулирования и социальной защиты волонтеров.

Отдельное внимание уделено сохранению историко-культурного наследия. В рамках инициативы главы государства второй год подряд реализуется акция "Мәдени мұраны бірге сақтайық" по благоустройству историко-культурных объектов. Во всех регионах страны созданы волонтерские клубы с участием более 1 тыс. человек в каждом регионе. Волонтеры участвуют в восстановлении общественных пространств, формируют в обществе культуры бережного отношения к окружающей среде и городской инфраструктуре.

Министерству культуры и информации поручено совместно с министерствами науки и высшего образования, труда и социальной защиты населения сформировать меры комплексной государственной поддержки волонтерского движения, в том числе на законодательном уровне.

"Таза Қазақстан": Олжас Бектенов поручил усилить развитие экотуризма и экологической инфраструктуры

Внимание уделено мерам по развитию экологического туризма. В Казахстане общая площадь особо охраняемых природных территорий составляет 30,9 млн га. На территории государственных национальных природных парков действует 179 туристских маршрутов и 42 тропы. Количество посетителей выросло с 2,4 млн в 2023 году до 3,7 млн в 2025 году.

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев доложил, что на сегодня в национальных парках реализуются проекты развития экотуризма с общим объемом инвестиций до 16 млрд тенге. Работы ведутся в Иле-Алатауском парке, а также парках "Алтын-Эмель" и "Чарын". Особо отмечено, что в рамках программы "Чистый туризм" в парках размещаются информационные баннеры, контейнеры для раздельного сбора мусора, эколавки из переработанного пластика, посетители обеспечиваются биоразлагаемыми пакетами.

Дополнительно ведется работа по цифровизации процесса посещения национальных парков. Все национальные парки подключены к онлайн-оплате через банковские сервисы, также на сайтах парков размещены QR-коды для оплаты. В 5 национальных парках за счет собственных средств автоматизированы 9 контрольно-пропускных пунктов. Это делает посещение удобнее для туристов, а национальных парков – повышает прозрачность учета посетителей и поступлений.

Премьер-министр акцентировал внимание на необходимости системного развития экотуризма, включающего обеспечение экологической безопасности и модернизацию инфраструктуры. Это одно из самых быстрорастущих направлений туристической индустрии: по оценкам аналитиков, мировой рынок экологического туризма может превысить 660 млрд долларов к 2034 году. Казахстан обладает высоким потенциалом для развития экотуризма благодаря уникальным природным объектам, среди которых Чарынский каньон, Кольсайские озера, национальные парки "Алтын-Эмель", Иле-Алатауский и другие.

Министерству экологии и природных ресурсов поручено усилить меры по предотвращению загрязнения территорий и организовать эффективное управление отходами на особо охраняемых природных территориях. Также поставлена задача по развитию инфраструктуры, включая обустройство экологических троп, беседок и других объектов на территории природных заповедников, за счет доходов от туристической деятельности.

Руководитель правительства подверг критике медленные темпы обустройства необходимой инфраструктуры на территории национальных природных парков.

"Министр экологии докладывает об обустройстве национальных парков "Иле-Алатау", "Алтын-Эмель" и "Чарын", хотя эти работы проведены несколько лет назад. С того времени заметных результатов нет. Поручаю Нурлыбеку Машбековичу совместно с министерством и акимами регионов провести консультации с крупным бизнесом по их вовлечению в обустройство природных парков. Необходимо утвердить единый дизайн-код и соответствующие графики выполнения работ. Доложите на следующем заседании Центра в июне текущего года", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Нурлыбек Налибаев был назначен первым заместителем премьер-министра Казахстана 6 мая 2026 года. С 7 апреля 2022 года он занимал должность акима Кызылординской области.

8 мая 2026 года Олжас Бектенов представил активу Кызылординской области нового акима Мурата Ергешбаева.