В Казахстане предлагают ужесточить контроль за загрязнением воздуха

Депутат Мажилиса Бауыржан Смагулов 13 мая 2026 года озвучил депутатский запрос касательно усиления контроля за качеством воздуха, передает корреспондент Zakon.kz.

По его мнению, в Казахстане сохраняется устойчивая негативная динамика качества атмосферного воздуха в крупных городах и промышленных регионах.

"Несмотря на наличие нормативной базы и реализуемых мер, во многих территориях не обеспечивается достижение установленных экологических нормативов, что свидетельствует о наличии системных проблем в действующей модели государственного регулирования. Действующая практика в значительной степени сосредоточена на регулировании отдельных источников выбросов, при этом отсутствует сквозная увязка между принимаемыми мерами и фактическим улучшением качества воздуха. В этой связи показателен опыт Алматы, где в 2025 году приняты Правила охраны атмосферного воздуха, предусматривающие переход к комплексному управлению качеством воздуха, включая внедрение инструментов мониторинга, регулирования и экономического воздействия", – сказал Смагулов.

Вместе с тем, отмечает он, данные подходы не получили системного закрепления на республиканском уровне и не тиражируются в других регионах. Кроме того, действующие планы природоохранных мероприятий зачастую носят формальный характер и не ориентированы на достижение конкретных экологических показателей.

"Предлагается обеспечить более широкое и активное применение нормы статьи 206 Экологического кодекса в части введения специальных экологических требований на уровне регионов, как эффективного инструмента оперативного реагирования на ухудшение качества атмосферного воздуха", – добавил депутат.

Он призывает реализовать следующие меры:

обеспечить переход к комплексной системе управления качеством атмосферного воздуха с установлением целевых показателей по территориям и закреплением ответственности за их достижение;

рассмотреть возможность нормативного закрепления на республиканском уровне инструментов комплексного регулирования качества воздуха, апробированных в Алматы, с учетом региональной специфики;

обеспечить разработку единых методических подходов к формированию Планов мероприятий по охране окружающей среды, предусматривающих обязательную увязку мероприятий с целевыми показателями качества окружающей среды;

внедрить механизм декомпозиции экологических показателей до уровня конкретных мероприятий с установлением количественных индикаторов, сроков реализации и ответственных исполнителей;

усилить роль уполномоченного органа при согласовании природоохранных планов в части оценки их результативности и соответствия целевым показателям качества окружающей среды.

