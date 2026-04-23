Синоптики назвали регионы Казахстана, на которые обрушатся заморозки до -2°С
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую пятницу, 24 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Из него следует, что в двух регионах ночью ожидаются заморозки до -2°С:
- на юге, востоке Акмолинской области,
- на севере Павлодарской области.
"На большей части территории страны под влиянием циклона и атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, на северо-западе, востоке, на юго-востоке – сильные дожди, град, шквал. По республике ожидаются туманы, усиление ветра, на юге – пыльная буря".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
При этом, согласно прогнозу, в ряде областей ожидаются:
- высокая пожарная опасность – на севере, востоке области Жетысу, в центре области Абай, на юго-востоке Восточно-Казахстанской области;
- чрезвычайная пожарная опасность – на юге области Жетысу.
Ранее синоптики сообщили, что в Казахстане в ближайшие три дня из-за циклона из районов Москвы ожидаются погодные качели – от ливней до жары в +32°С. Подробнее о прогнозе на 23-25 апреля 2026 года можете узнать по ссылке.
