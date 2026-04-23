Общество

Синоптики назвали регионы Казахстана, на которые обрушатся заморозки до -2°С

растение, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2026 17:53 Фото: pixabay
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую пятницу, 24 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что в двух регионах ночью ожидаются заморозки до -2°С:

  • на юге, востоке Акмолинской области,
  • на севере Павлодарской области.
"На большей части территории страны под влиянием циклона и атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, на северо-западе, востоке, на юго-востоке – сильные дожди, град, шквал. По республике ожидаются туманы, усиление ветра, на юге – пыльная буря".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

При этом, согласно прогнозу, в ряде областей ожидаются:

  • высокая пожарная опасность – на севере, востоке области Жетысу, в центре области Абай, на юго-востоке Восточно-Казахстанской области;
  • чрезвычайная пожарная опасность – на юге области Жетысу.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2026 17:53
Стихия накроет Алматы и Астану 24-26 апреля: ливни и сильный ветер на подходе

Ранее синоптики сообщили, что в Казахстане в ближайшие три дня из-за циклона из районов Москвы ожидаются погодные качели – от ливней до жары в +32°С. Подробнее о прогнозе на 23-25 апреля 2026 года можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Названы регионы Казахстана, на которые обрушатся сильные морозы до -40°С
17:36, 26 февраля 2026
Названы регионы Казахстана, на которые обрушатся сильные морозы до -40°С
Сильные морозы обрушатся на один регион Казахстана 27 января
17:12, 26 января 2026
Сильные морозы обрушатся на один регион Казахстана 27 января
Сильные осадки вновь обрушатся на Казахстан
18:00, 02 февраля 2026
Сильные осадки вновь обрушатся на Казахстан
Последние
Популярные
Читайте также
В шаге от сенсации: сборная Казахстана по хоккею закошмарила фаворитов чемпионата мира
17:44, Сегодня
В шаге от сенсации: сборная Казахстана по хоккею закошмарила фаворитов чемпионата мира
Ига Швёнтек поделилась своими ожиданиями от игры в Мадриде
17:34, Сегодня
Ига Швёнтек поделилась своими ожиданиями от игры в Мадриде
Разгромом обернулся матч второй ракетки Казахстана на супертурнире в Мадриде
17:16, Сегодня
Разгромом обернулся матч второй ракетки Казахстана на супертурнире в Мадриде
Дисквалифицировавшая наставника Рыбакиной функционер покинула пост главы WTA
17:03, Сегодня
Дисквалифицировавшая наставника Рыбакиной функционер покинула пост главы WTA
