Синоптики назвали регионы Казахстана, на которые обрушатся заморозки до -2°С

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую пятницу, 24 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что в двух регионах ночью ожидаются заморозки до -2°С:

на юге, востоке Акмолинской области,

на севере Павлодарской области.

"На большей части территории страны под влиянием циклона и атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, на северо-западе, востоке, на юго-востоке – сильные дожди, град, шквал. По республике ожидаются туманы, усиление ветра, на юге – пыльная буря". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

При этом, согласно прогнозу, в ряде областей ожидаются:

высокая пожарная опасность – на севере, востоке области Жетысу, в центре области Абай, на юго-востоке Восточно-Казахстанской области;

чрезвычайная пожарная опасность – на юге области Жетысу.

Материал по теме Стихия накроет Алматы и Астану 24-26 апреля: ливни и сильный ветер на подходе

Ранее синоптики сообщили, что в Казахстане в ближайшие три дня из-за циклона из районов Москвы ожидаются погодные качели – от ливней до жары в +32°С. Подробнее о прогнозе на 23-25 апреля 2026 года можете узнать по ссылке.